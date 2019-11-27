Лукашенко ответил Путину черной неблагодарностью

До конца года между Белоруссией, Польшей и Украиной пройдут переговоры по объединению водных путей от Черного до Балтийского моря, объявили в Минске. Новый путь из варяг в греки официально называется проект Е40.



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Общая длина судоходного маршрута составит две тысячи километров. Водный путь объединит Днепр, Припять, Буг и Вислу. Таким образом будет создан кратчайший путь из Балтийского в Черное море. По нему будут осуществляться пассажирские и грузовые перевозки.

Активным сторонником проекта является президент Белоруссии Александр Лукашенко. По мнению экспертов, новый маршрут принесет Минску 8 миллионов долларов в год. "Регион вокруг Припяти в Белоруссии очень выиграет, Мозырский завод получит большой толчок", – сказал украинский экономист Владислав Талах в интервью телеканалу "Белсат".

При этом Запад рассматривает Е40 через призму геополитики. По мнению тамошних экспертов, проект даст толчок для евроинтеграции Белоруссии и отрыву ее от России.

Еще в 2017 году проект обсуждался на встрече Александра Лукашенко и тогдашнего президента Белоруссии Петра Порошенко. В октябре 2019 года Батька поднял вопрос на переговорах с новым лидером Незалежной Владимиром Зеленским.

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Но Запад терпеливо ждёт, когда «последний диктатор» Лукашенко станет «новым европейским демократом» pic.twitter.com/vyH6hdEKfL