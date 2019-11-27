Лукашенко ответил Путину черной неблагодарностью

До конца года между Белоруссией, Польшей и Украиной пройдут
переговоры по объединению водных путей от Черного до Балтийского моря, объявили
в Минске. Новый путь из варяг в греки официально называется проект Е40.
Общая длина судоходного маршрута составит две тысячи километров. Водный путь объединит Днепр, Припять, Буг и Вислу. Таким образом будет создан кратчайший путь из Балтийского в Черное море. По нему будут осуществляться пассажирские и грузовые перевозки.
Активным сторонником проекта является президент Белоруссии Александр Лукашенко. По мнению экспертов, новый маршрут принесет Минску 8 миллионов долларов в год. "Регион вокруг Припяти в Белоруссии очень выиграет, Мозырский завод получит большой толчок", – сказал украинский экономист Владислав Талах в интервью телеканалу "Белсат".
При этом Запад рассматривает Е40 через призму геополитики. По мнению тамошних экспертов, проект даст толчок для евроинтеграции Белоруссии и отрыву ее от России.
Еще в 2017 году проект обсуждался на встрече Александра Лукашенко и тогдашнего президента Белоруссии Петра Порошенко. В октябре 2019 года Батька поднял вопрос на переговорах с новым лидером Незалежной Владимиром Зеленским.
Advance: географическое положение делает Беларусь идеальным кандидатом на проведение в ней цветной революции— Naspravdi (@_Naspravdi_) November 27, 2019
Но Запад терпеливо ждёт, когда «последний диктатор» Лукашенко станет «новым европейским демократом» pic.twitter.com/vyH6hdEKfL
Напомним, 8 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко должны подписать документы о дальнейшей интеграции двух стран. Но эксперты сомневаются, что к этому времени сторонам удастся разрешить все спорные вопросы. Параллельно Минск активно налаживает контакты с Брюсселем и Вашингтоном.
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