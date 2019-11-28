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Достойная смена: Зеленский побил антирекорд Порошенко

Владимир Зеленский; Украина; 2019. Фото: Globallookpress
Жить лучше при президенте Владимире Зеленском украинцы не стали. И без того рухнувший при Петре Порошенко уровень жизни продолжает стремиться вниз. По словам политолога Константина Матвиенко, теперь от безденежья страдают даже киевляне. 
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Падение уровня жизни Зеленскому остановить пока не удается. Покупательская способность украинцев резко падает. Больше всего это заметно на рынках, рассказал Матвиенко.   

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По словам эксперта, его знакомые продают на рынке овощи. До недавних пор от клиентов не было отбоя.

Теперь о былых прибылях коммерсантам остается мечтательно вспоминать. "С сентября месяца как отрезало", – передает политолог слова предпринимателей.

С клиентурой теперь туго не только на рынке, но и в индустрии красоты, констатировал Матвиенко. "Это Киев, где деньги концентрируются. Поговорите с таксистами, как обеднел клиент фирм", – сказал эксперт в эфире ютуб-канала UkrLife   

И если предприниматели с трудом, но сводят концы с концами, то украинским пенсионерам, видимо, скоро придется переходить на подножный корм. В сентябре подконтрольная Зеленскому Верховная рада приняла закон о масштабной проверке социальных выплат. 

Теперь старикам придется пройти через унизительные процедуры и доказать, что они имеют право на получение пенсий. Как сообщают с мест, особо ретивые чиновники уже начали отбирать у людей положенные выплаты.

   

Сокращения социальных обязательств от Зеленского требует Международный валютный фонд. Украина критически зависит от финансовой помощи Запада, поэтому не может игнорировать требования одиозной организации.

Автор: 28 ноября 2019, 06:40

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