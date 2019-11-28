Достойная смена: Зеленский побил антирекорд Порошенко

Падение уровня жизни Зеленскому остановить пока не удается. Покупательская способность украинцев резко падает. Больше всего это заметно на рынках, рассказал Матвиенко.
По словам эксперта, его знакомые продают на рынке овощи. До недавних пор от клиентов не было отбоя.
Теперь о былых прибылях коммерсантам остается мечтательно вспоминать. "С сентября месяца как отрезало", – передает политолог слова предпринимателей.
С клиентурой теперь туго не только на рынке, но и в индустрии красоты, констатировал Матвиенко. "Это Киев, где деньги концентрируются. Поговорите с таксистами, как обеднел клиент фирм", – сказал эксперт в эфире ютуб-канала UkrLife
И если предприниматели с трудом, но сводят концы с концами, то украинским пенсионерам, видимо, скоро придется переходить на подножный корм. В сентябре подконтрольная Зеленскому Верховная рада приняла закон о масштабной проверке социальных выплат.
Теперь старикам придется пройти через унизительные процедуры и доказать, что они имеют право на получение пенсий. Как сообщают с мест, особо ретивые чиновники уже начали отбирать у людей положенные выплаты.
В нищей, полуголодной стране, в которой СМЕРТНОСТЬ превышает рождаемость, годами идут военные действия, где пенсии у ветеранов труда 1 600 - 2 200 грн., а средняя зарплата украинцев 6 000 - 8 000 грн., руководитель ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании ПОЛУЧАЕТ 1 500 000 грн. ???— Дарія (@darspiwak) November 21, 2019
Сокращения социальных обязательств от Зеленского требует Международный валютный фонд. Украина критически зависит от финансовой помощи Запада, поэтому не может игнорировать требования одиозной организации.
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