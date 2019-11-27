Зеленского публично унизили на Украине

Очередным фактом, подтверждающим это унизительное положение, стал старт продаж носков с цитатами украинского лидера. В торговых точках Житомира любой желающий сможет приобрести эти изделия зеленого цвета с запомнившимися общественности фразами Владимира Зеленского, передает портал "Украина.ру".
Запала в народную память перебранка президента Украины с секретарем горсовета Борисполя Ярослава Годунка. Тогда Зеленский неожиданно для себя узнал, что за собеседником тянется криминальный след, и весьма эмоционально попросил его покинуть зал. Фразы на носках "Выйди отсюда, разбойник" и "Плохо слышишь меня?" отсылают к этому эпизоду.
По сообщениям СМИ, можно приобрести носки с еще одной крылатой фразой Зеленского, глубоко врезавшейся в народную память. "Я ж не лох" – так президент Украины пытался убедить в своей правоте националистов, отказавшихся выполнять его приказ. Пока, судя по всему, относительно статуса политика сомневаются даже его сторонники.
Производитель отметил, что партия носков с цитатами Зеленского пробная – 50 пар, но, если будет спрос, он готов увеличить масштабы. Как показывает практика, украинское общество способно приложить большие усилия, чтобы унизить главу государства. Можно ожидать, что данный предмет гардероба станет настоящим хитом.
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