Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об увеличении с 25 ноября количества составов Московских центральных диаметров из-за большого пассажиропотока. Кроме того, на ближайшие две недели проезд на электричках станет бесплатным, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Напомним, что 21 ноября были запущены первый и второй центральные диаметры. Всего планируется открыть пять веток, по которым будут следовать скоростные поезда через Москву в ближнее Подмосковье, уточняет телеканал "360".
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