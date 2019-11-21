Собака подверглась нападению агрессивного лебедя

Инцидент произошел в Китае. Ролик опубликовала хозяйка пса. Щенок прыгнул в воду и решил поплавать. Внезапно к нему подлетел черный лебедь и стал прогонять со своей территории.
Птица клевала собаку, а крыльями постоянно била ее по голове. Напуганный пес спасался бегством, пытаясь уплыть. Лебедь преследовал своего врага до самого берега. К счастью, четвероногому удалось отбиться от назойливой птицы, передает Dailystar.co.uk. Лебедь успокоился, когда изгнал пса из пруда.
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