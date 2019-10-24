Ленивый кот-толстяк покорил Сеть

На размещенном в Сети забавном ролике видно, что серый толстый кот только ради приличия лениво перебирает лапой на краю дорожки. Всем своим видом он показывает, что делает хозяину одолжение. При этом усатый издает недовольные звуки, передает "ТВ Центр".
Ролик не оставил равнодушными пользователей Сети. Нашлись и те, кто не оценил изобретение. Многие посочувствовали животному, которое заставили заниматься спортом.
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