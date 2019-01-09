Иисус с картины "Тайная вечеря" раскрыл день и час конца света

Ученые из Ватикана установили точное время конца света. Им удалось расшифровать код, скрытый в известной картине "Тайная вечеря", принадлежащей перу знаменитого итальянца Леонардо да Винчи.

"Тайная вечеря" – самое известное, если не считать "Моны Лизы", полотно итальянского художника и изобретателя. А по числу копий она даже обгоняет знаменитую картину с улыбающейся дамой.

Тем не менее, тайное послание, скрытое автором в изображении библейского события, до сих пор оставалось незамеченным. Расшифровала его Сабрина Сфорца Галиция – итальянка, изучавшая наследие да Винчи в Калифорнийском университете, а сейчас работающая в архивах Ватикана.

Само событие Тайной вечери подробно описано в Библии, в Евангелии от Иоанна 13:21. Художник запечатлел момент, когда Христос заявляет апостолам: один из них предаст его. Как утверждает исследовательница, послание да Винчи зашифровано в окне, которое находится за спиной Иисуса.

Сфорца Галиция утверждает, что ей удалось сложить мозаику математических и астрологических символов. Она расшифровала код, основываясь на отраженных на картине астрологических символах и 24 буквах латинского алфавита, представляющих 24 часа суток.

По словам ученой дамы, Апокалипсис наступит 1 ноября 4006 года. Мир уничтожит "великий потоп", который начнется в марте того же года. Однако для всего человечества это станет периодом очищения и начала "новой земли и неба", приводит слова исследовательницы британское издание Express.