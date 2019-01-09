Самый богатый человек в мире объявил о разводе

Основатель и глава крупнейшей в мире корпорации Amazon Джефф Безос объявил о начале бракоразводного процесса с супругой Маккензи, с которой прожил 25 лет. Об этом сообщает НСН.

Причины не разглашаются, но, со слов Безоса, это "совместное решение". Состояние главы Amazon, по последним данным, оценивается почти в 140 миллиардов долларов.