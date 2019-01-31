Всплыли сенсационные подробности в деле сенатора Арашукова
"Буду питаться только своим", – заявил высокопоставленный заключенный следственного изолятора "Лефортово". Туда его доставили поздно вечером 30 января, после того как Басманный суд санкционировал арест сенатора сроком на два месяца.
Знатоки тюремного дела и правозащитники отмечают, что передача от родных может идти в камеру несколько дней и в ней может не оказаться любимых деликатесов заключенного из-за ограничений, принятых распорядком СИЗО. Поэтому Арашукову посоветовали не игнорировать тюремную пищу.
Журналисты "Московского комсомольца" узнали, что Арашукова поместили в карантинную камеру с телевизором и холодильником, но без горячей воды. При этом он заявил, что хотел бы нормальную камеру, а также пожаловался на отсутствие спортзала.
Тем временем в Сети появилось видео обысков по делу Рауфа Арашукова. На кадрах видны сабли и ножи в золотых ножнах, несколько золотых слитков, медали, награды, кредитные карточки и наличные в долларах. Источники в Следственном комитете сообщают: это лишь малая часть того, что удалось обнаружить.
Сенатора от Карачаево-Черкесии, 32-летнего Рауфа Арашукова задержали накануне, 30 января, прямо в зале заседаний Совета Федерации, что для многих его коллег стало неожиданностью. Арашукову вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с сенатором были задержаны несколько его родственников. Аресты и обыски идут в нескольких городах России.
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