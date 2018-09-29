Панин после смерти любимой от оспы спутался с толстухой

Никита Панин любил красиво пожить: он очень любил еду, женщин и игру в карты. День его начинался в полдень, а игра и общение с женщинами продолжались всю ночь. Одна из его любовных историй закончилась тем, что заболевшую оспой невесту он променял на чудовищно толстую женщину Марию Талызину, с которой ему еще и пришлось воспитывать своих племянников.

Никита Панин родился ровно 300 лет назад, 29 сентября 1718 года. Современники называли его одним из образованнейших русских людей своего времени: по отзывам иностранных послов, он походил скорее на немца. Сама Екатерина II уважительно величала его ходячей энциклопедией.

Граф интересовался самыми разнообразными вопросами из области государственных знаний и был знаком со многими классическими произведениями философской литературы.

По натуре Панин был сибарит: любил хорошо пожить, поесть и не прочь был развлечься. Досуг ему скрашивали женщины и карты. Если взглянуть на портрет Никиты Панина кисти неизвестного художника XVIII века, то видно, что от постоянной еды и сна его тело представляло одну массу жира. Так, собственно, о нем и отзывались современники.





При Екатерине II Панин занимал пост президента Коллегии иностранных дел (по современным понятиям – глава МИДа), был послом в Дании и Швеции. Он много сделал для укрепления авторитета России в мире.

При всей разносторонней деятельности, которую Панину приходилось проявлять, он был очень ленив и медлителен. Екатерина говорила, что он умрет когда-нибудь от того, что поторопится.

Но не этим Панин заслужил славу: вместе с братом, генералом Петром Паниным, он подготовил конституционный проект, который после смерти и самого Панина, и его брата доверенные лица последнего передали воцарившемуся Павлу I. Это был первый проект русской Конституции – основного закона страны.





Панинская конституция состояла из двух частей. В первой разъяснялось, почему Россия нуждается в правительстве, которое должно не просто править, а функционировать согласно фундаментальным и непременным законам.

Вторая часть проекта была наброском конституции. В ней говорилось, что верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных, а источник власти – не что иное, как соглашение между народом и правителем. Причем, правитель (царь, монарх) должен избираться народом. Сколько десятилетий, а то и столетий пройдет, когда эта идея Никита Панина реализуется…

В его проекте конституции были и уж совсем крамольные для того времени мысли. Например, государь не может действовать своевольно, а должен уважать законы. Царь – не деспот, но и не анархист, писал Панин в своих набросках к проекту конституции.





Там же он подчеркивал значение частной собственности, которой до этого не было в России даже в теории. Политическая свобода, писал он, неразрывно связана с правом собственности, и все вместе это – основа национального благосостояния. Как далек был Панин от действительности: крепостное право отменили в России только через сто лет после того, как он предложил России зажить новой жизнью.

Документ, заявляющий либеральные западные ценности в качестве единственно приемлемых для России, через много лет повлиял на декабристов Лунина и Муравьева, авторов еще одного проекта конституции. Но даже и после этого прошло еще почти сто лет до принятия большевиками первой конституции. Произошло это в 1918 году.