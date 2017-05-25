Как в России отметили День славянской письменности и культуры

Россияне отпраздновали День славянской письменности и культуры. По всей стране прошли торжества, старт которым дал на Красной площади патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

В торжественной церемонии приняли участие представители власти, митрополии, школьники, студенты, гости города. Перед собравшимися выступил замгубернатора Сергей Сорокин. "Открытие Дней славянской письменности и культуры традиционно проводится в день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – великих просветителей. Созданная ими более 11 веков назад азбука стала основой современных языков, послужила единению нашего народа", – сказал он.





Завершилась церемония возложением цветов к горельефам Кирилла и Мефодия на памятнике "Тысячелетие России". После этого состоялся концерт сводного хора "Славься, Русь святая!", в состав которого вошли участники регионального III хорового фестиваля "Пасхальный глас". Праздничные мероприятия будут проходить в Великом Новгороде и районах области до 12 июня.

РЯЗАНЬ



День славянской письменности и культуры в Рязани отметили концертом Тысячного сводного хора. Мероприятие под названием "Слава тебе, Рязанская земля!" было посвящено также 80-летию образования региона. Выступления Тысячного сводного хора стали традицией. В 2016 году концерт прошел под проливным дождем. В этом году вместе с детским и взрослым хором, Рязанским губернаторским симфоническим оркестром и приглашенными солистами Александром Сухановым и Светланой Мареевой рязанцы вспомнили любимые песни, ставшие иллюстрацией рассказа об истории региона.

Участников и гостей приветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. День славянской письменности и культуры соединяет духовное и светское начала, еще раз напоминает о важности духовно-нравственных ценностей, подчеркнул он. "Кирилл и Мефодий подарили миру замечательную письменность, и когда наши народы обрели славянскую письменность, отсюда пошла наша культура, началось наше развитие, – напомнил Любимов. – Для Рязанской земли это знаковое событие, потому что много ярких деятелей культуры, талантов родились и жили здесь, в Рязанской области".



СЕВАСТОПОЛЬ

Отметили День славянской письменности и культуры и в Крыму. Одной из точек притяжения стал Севастополь. Центром торжеств в этом городе стал Херсонес, который является не только колыбелью православия для восточных славян, но и колыбелью письменности для всего славянского мира. Перед собравшимися выступил народный артист России Александр Панкратов-Черный.

В Херсонесе выступил народный артист Панкратов-Чёрный: В Херсонесе выступил народный артист России Александр… https://t.co/Wt1T6OD10N pic.twitter.com/Ti7wabdD2S — Крымская Газета (@gazetacrimea) 25 мая 2017 г.

В Античном театре состоялась приуроченная к празднику встреча с актером. Он прочел севастопольцам свои стихи и рассказал, как стал поэтом. "Вы знаете, что я веселый актер. В фильмах стараюсь быть смешным, комедийным, чтобы доставлять удовольствие людям. Но поэзия – это мое одиночество, моя душа, которую я могу открыть только своей жене. И стихи у меня в основном грустные, - поделился Панкратов-Черный. – Белла Ахмадулина даже называла меня самым трагическим поэтом конца ХХ века".

