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Политика

Страшные тайны: Николай Второй

Кадр из фильма "Матильда"
Последний русский император Николай II – одна из самых спорных личностей в отечественной истории. Для многих он – прогрессивный монарх, при котором Россия демонстрировала ошеломляющие темы роста. Для других – кровавый душитель свобод и бездарный правитель, приведший страну к революции. Личность царя всегда вызывала много споров, но немногие знали о тайнах, которые хранил самодержец. Самые интересные факты о последнем императоре – в материале Dni.Ru.
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Царь с татуировкой дракона

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Еще будучи наследником престола, Николай совершил традиционное девятимесячное путешествие по европейским и азиатским странам. Через Австро-Венгрию, Грецию и Египет он доехал до Индии, а оттуда попал в Китай и Японию. В Стране восходящего солнца случился конфуз, чуть не стоивший цесаревичу жизни: на Николая набросился полицейский и нанес несколько ударов.

В Японии наследник решил обзавестись татуировкой – наколоть дракона на правой руке. Местные жители сначала удивились: как так, ведь подобное тату набивали себе только преступники, разбойники и люди с низким достатком. Тем не менее изображение разноцветного дракона цесаревичу все же нанесли. Болезненная процедура продолжалась семь часов. Сам дракон был черным, с желтыми рожками, зелеными лапами и красным брюхом. Удивительно? Не совсем, ведь с конца XIX века татуировки вошли в моду в среде российской знати.

Двоюродный брат

Николай II был очень похож на своего двоюродного брата - короля Великобритании Георга V. Их путали даже родственники. Так, в июне 1893 года цесаревич прибыл на свадьбу тогда еще наследника престола Соединенного Королевства. Николай владел английским языком в совершенстве (и предпочитал именно на нем общаться со своей женой Александрой Федоровной. – Прим. ред.), его сходство с Георгом было поразительным, поэтому российского наследника спутали с британским и поздравили с бракосочетанием. К самому же Георгу в это время подходили с вопросами о целях визита в Лондон.

Николай II и Георг V. Фото: wikipedia.org

Кстати говоря, когда Николай отрекся от престола, у короля Великобритании была возможность его спасти. Однако Георг не стал давать разрешение на въезд свергнутому царю и его семье. По одной из версий, британский монарх опасался волнений в обществе из-за непопулярной фигуры русского царя.

Гардероб и аскетизм

В одном только Александровском дворце в Царском селе под Петербургом в гардеробе Николая хранилось несколько сотен единиц военной формы и гражданской одежды. Там были и сюртуки, и мундиры гвардейских и армейских полков, а также полушубки, бурки, гусарский ментик и доломан, в котором царь присутствовал на венчании.

Принимая послов и иных представителей зарубежных стран, российский император облачался в мундир того государства, откуда был посланник. В зависимости от плотности графика, Николаю приходилось переодеваться по шесть-семь раз в день. Там же, в Царском селе, хранилась коллекция портсигаров, которые собирал самодержец.

Фото: wikipedia.org

Конечно, было бы странно, если император разъезжал в одном солдатском сюртуке из дешевого сукна. Положение обязывало его соблюдать совершенно другой стиль.

В еде же последний царь был неприхотлив. Предпочитал простые русские блюда: борщ, блины, пирожки, кашу. Ананасами, шампанским и прочими рябчиками рацион Николая не изобиловал.

Тяжелая ноша

Самодержец принял престол не в Санкт-Петербурге, а в Крыму. Именно там, в царском дворце близ Ялты, в муках скончался его отец Александр III. Как вспоминала мать последнего русского царя императрица Мария Федоровна, Николай заплакал, когда осознал, какая на него легла ответственность. Изначально мать не хотела ему присягать и видела на престоле Михаила Александровича – младшего брата Николая. Кстати, именно в его пользу царь в 1917 году отречется от престола за себя и своего сына. Михаил, однако, принимать престол не захотел, добровольно отказавшись от короны.


Раз уж речь зашла о Крыме, то нелишним будет отметить, что полуостров Николай очень любил и даже мечтал перенести сюда столицу из Санкт-Петербурга.

Императрица Ольга

Как известно, на престоле Российский империи было четыре женщины – Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II. Но могла быть и пятая. В 1900 году царь заболел тифом. Положение монарха было настолько плачевным, что он всерьез рассматривал возможность передачи престола своей старшей дочери Ольге, которой к тому моменту было пять лет.

Тем не менее царь выздоровел. Но мысль о дворцовом перевороте в пользу Ольги, которая будет управлять государством вместо непопулярного Николая, еще долго будоражила умы представителей российской элиты того времени. Как знать, быть может, если бы империю возглавила женщина, история нашей страны сложилась иначе.

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Boiko

Приемные дети

Помимо собственных пятерых детей, Николай и его супруга Александра Федоровна воспитывали приемных – Дмитрия и Марию, которые были детьми дяди императора Павла Александровича. Их мать умерла, а отец вскоре вступил в неравный брак, поэтому отпрысков воспитывала царская семья.

Дмитрий и Мария звали царственных приемных родителей "мама" и "папа" и любили как родных. Именно Дмитрий Павлович будет в декабре 1916 года в числе тех, кто вместе с Феликсом Юсуповым примет участие в убийстве "святого старца" Григория Распутина. Императрица этого Дмитрию не простила, сказав, что тот "дважды убил свою мать": первый раз во время родов, второй – во время убийства Распутина. Позже, уже после революции, он уехал за границу, где закрутил роман с Коко Шанель.

Фото: wikipedia.org

Вредные привычки

Николай Александрович любил хороший алкоголь и сигареты. Последний русский царь предпочитал крымский портвейн. О своих "отношениях" с зеленым змием император периодически делал записи в дневнике. "Попробовал шесть сортов портвейна и слегка надрызгался, отчего спал прекрасно", – записал он в августе 1906 года.

И если в алкоголе царь знал меру, то курил он, пожалуй, все-таки излишне. Как полагают исследователи, Николай был самым курящим из всех российских монархов. Из денежных документов следует, что за девять месяцев 1917 года он выкурил восемь тысяч папирос. Путем нехитрых расчетов получаем, что курил последний царь около 30 сигарет в день.

Примечательно, что табаком любили баловаться и другие члены августейшей фамилии. Так, супруга Николая Александра Федоровна пристрастилась к курению с 1905 года. Пагубную привычку императрица приобрела во время первой русской революции, когда трон под Романовыми впервые серьезно зашатался. Так она предпочитала бороться с нервными потрясениями. Уже после того, как обстановка стабилизировалась, царица попыталась бросить, но не смогла.

Николай II и Александра Федоровна. Фото: GLOBAL LOOK press/Stapleton Historical Collection

Первая любовь

Много слухов ходит об отношениях последнего императора с балериной Мариинского театра Матильдой Кшесинской. Их знакомство произошло в марте 1890 года, когда Николай был еще наследником престола. Познакомил их Александр III. Царь специально усадил молодых вместе и сказал: "Смотрите только слишком не флиртуйте!"

Между молодыми людьми тут же вспыхнула искра. После первой встречи они несколько раз виделись в Петербурге, но только в театре во время антрактов. Первый раз встретились наедине Николай и Матильда только спустя полтора года после знакомства.

Стоит подчеркнуть, что никакой дешевой корысти в их отношениях не было. Карьера Кшесинской и без того складывалась великолепно. Она блистала на сцене, была самой востребованной балериной и получала баснословно дорогие подарки от своих ухажеров.

К чести последнего царя, после помолвки с Алисой Гессенской, ставшей в православии Александрой Федоровной, Николай прекратил всякие отношения с Матильдой. "Что бы со мною в жизни ни случилось, встреча с тобою останется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости", – напишет он в прощальном письме.

До сих пор неизвестно, были ли у них общие дети. Некоторые утверждают, что да. Другие подвергают сомнению даже возможность интимных отношений между балериной и наследником. Сама же Кшесинская на вопрос о том, кто отец ее ребенка, отвечала просто: "Романов". Но какой, увы, не уточняла.

Автор: Иван Поляков17 марта 2018, 10:00

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