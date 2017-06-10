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Что означают государственные символы России

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
В понедельник, 12 июня, будет отмечаться День России. Dni.Ru решили вспомнить об истории появления и значении главных символов нашей страны – флаге, гербе, гимне и Конституции.
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Флаг

Как считают историки, современный государственный флаг России – бело-сине-красное полотнище – был впервые поднят еще на первом русском корабле "Орел" в 1667 году во время царствования Алексея Михайловича. Но официально в качестве государственного флага он был утвержден только в 1896 году при Николае II.

После Октябрьской революции и дальнейшего создания республики советов флагом стало красное полотнище с серпом и молотом в левом верхнем углу. Однако в августе 1991 года государственным флагом России вновь стал бело-сине-красный триколор.

Изображение: twitter.com/cvgoryacheva

Стоит отметить, что современный российский флаг не имеет официальной трактовки своих цветов, что порождает несколько версий. По одной из них, во времена Российской империи белая полоса символизировала свободу, синяя – Богородицу, которая покровительствует России и оберегает ее, а красная полоса – державность.

Существует и другая трактовка цветов российского флага. В соответствии с ней, белый цвет символизирует мир, синий – верность, веру и постоянство, а красный отражает энергию, силу и кровь, которая была пролита в борьбе за России на протяжении ее более чем тысячелетнего существования.

Герб

Официальным гербом России является двуглавый орел. Считается, что он появился в нашей стране во времена князя Ивана III на его государственной печати. С течением времен орел менялся: он окрашивался в разные цвета, опускал или поднимал крылья, а короны на его головах то исчезали, то появлялись снова.

После прихода к власти большевиков изображения герба начали повсеместно уничтожаться. Вместо орла символом советского государства стали серп и молот, дополненные красной звездой и восходящим солнцем с колосьями.

В ноябре 1993 года величественный двуглавый орел вновь стал российским гербом. Процесс законодательного оформления новой-старой символики был завершен спустя семь лет, в последние дни 2000 года.

Фото: wikipedia.org

Золотой двуглавый орел символизирует собой преемственность отечественной истории. Короны над его головами отражают суверенитет России, в лапах скипетр и держава – государственная власть и единое государство, на груди изображен всадник – Георгий Победоносец, поражающий копьем змия, что означает победу добра над силами тьмы.

Гимн

Первым официальным государственным гимном России считается "Молитва русских", появившаяся в 1816 году при императоре Александре I. Затем его название изменилось на всем известное "Боже, Царя храни", который оставался государственным гимном до 1917 года.

На волне революционных событий молодая советская республика несколько раз меняла свой гимн. Им становились "Марсельеза", "Интернационал".

Но в разгар Великой Отечественной войны, 1 января 1944 года, по радио прозвучал новый гимн СССР – "Союз нерушимых республик свободных". Музыку к нему написал композитор Александр Александров, а авторами текста стали Сергей Михалков и Гарольд Эль-Регистан.

После распада СССР гимном нашей страны была "Патриотическая песня" Михаила Глинки, исполнявшаяся без слова. Но 1 января 2001 года был исполнен современный российский гимн, за основу которого с некоторыми коррективами был взят советский.

Конституция

Основной закон страны был принят 12 декабря 1993 года по результатам общероссийского голосования и вступил в силу спустя две недели. Конституция состоит из преамбулы, двух разделов и девяти глав. За ее основу была взята Конституция РСФСР 1978 года.

Фото: wikipedia.org

Основной закон страны кардинально изменил систему органов государственной власти, ликвидировав систему советов, в том числе Съезд народных депутатов. Президент был полномочиями главы государства, упразднена должность вице-президента. Законодательным органом стало двухпалатное Федеральное собрание, состоящее из Совета Федерации и Государственной думы. Произошло четкое разделение власти на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную.

Автор: Иван Поляков10 июня 2017, 12:32

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