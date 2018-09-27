"Всего наихудшего, тварь": известный политик набросился на Порошенко
Президента Украины экс-парламентарий назвал "Петром кровавым", пожелав, чтобы следующий день рождения лидер Незалежной отметил в Гаагском трибунале.
"За все то зло и боль, что эта тварь причинила моей стране и народу! Всего тебе наихудшего, Петр Алексеевич!" – говорится в обращении бывшего депутата.
Журавко отметил, что Порошенко в очередной раз жаловался с трибун ООН на "российскую агрессию". А в этот самый момент, подчеркнул политик, подконтрольные Киеву радикалы заносили в базу данных скандального сайта "Миротворец" священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Происходящему в Незалежной беззаконию не видно ни конца, ни края, сокрушается Журавко.
Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заблудился и зашел в переговорную к Лаврову, назвал российских журналистов «фейк-ньюс» и быстро вышел.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 сентября 2018 г.
Лавров: Наверное, с туалетом перепуталhttps://t.co/TMJrdJVFkf pic.twitter.com/G0x2dhFH3X
Напомним, ранее украинский лидер оказался в центре очередного скандала. Когда один из журналистов спросил Порошенко о предвыборных обещаниях, тот нахамил в ответ, после чего поспешил спрятаться за охраной. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.
Во время посещения предприятия «Зоря»-«Машпроект», журналист местного издания НикВести Иван Казора задал президенту ряд неудобных вопросов о данных им обещаниях, из-за чего Порошенко схватил микрофон журналиста, опустив его вниз и нагрубил парню.#Ukraine #новини pic.twitter.com/TjIZPNFPAy— Миколаїв Today (@MikolayivToday) 28 августа 2018 г.
На кадрах видно, что президент Украины, услышав щекотливый вопрос, резко хватает микрофон и что-то говорит. Затем охрана отгоняет "неудобного" журналиста.
Позже корреспондент рассказал, что не ожидал такой реакции от главы государства. Если так ведет себя президент, то чего можно ожидать от местных депутатов и чиновников, задается риторическим вопросом журналист.
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