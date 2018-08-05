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Общество

Маньяк-некрофил начал охоту на геев в Подмосковье

Фото: Dni.Ru
Сергей Ряховский – один из самых кровавых маньяков в криминальной истории России. На счету балашихинского потрошителя, как его прозвали оперативники, 19 убийств и пять покушений. Себя он считал "санитаром общества" и был убежден, что должен очищать мир от женщин легкого поведения и людей нетрадиционной сексуальной ориентации.  
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Родился Ряховский в 1962 году. Рос спокойным мальчиком, правда, очень впечатлительным и замкнутым. Впервые в поле зрения правоохранителей он попал в 1982 году. В московском районе Гольяново он совершил несколько нападений на пожилых женщин. Некоторые из пострадавших были изнасилованы. 

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 Криминальный СССР

Сюжеты Криминальный СССР

Несчастные описывали маньяка примерно одинаково: очень высокий, почти под два метра роста, крепкого телосложения. Обезвредить Ряховского удалось спустя некоторое время, когда он совершил очередное нападение на жертву. Суд признал его виновным и отправил в колонию на четыре года.  

В те годы к насильникам в местах лишения свободы относились очень жестоко. В первый же день пребывания на зоне маньяка перевели в "петухи" – низший разряд тюремной касты. Видимо, с того момента он и возненавидел всех людей нетрадиционной сексуальной ориентации и, выйдя на свободу, начал им мстить. 

Первой жертвой Ряховского после отсидки стал взрослый семейный мужчина. Как они познакомились доподлинно неизвестно. Будущая жертва предложила маньяку заняться сексом, тот согласился. Договорились встретиться 19 июня 1988 года в подмосковном поселке Битца.  

Как только они зашли в расположенную поблизости лесополосу Ряховский набросился на мужчину и несколько раз ударил его отверткой. После этого он расположил труп на поваленном бревне в извращенной позе.   

Сергей Ряховский. Кадр youtube.com

Убийство в Битце лишь раззадорило маньяка. Спустя две недели он напал на семидесятилетнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась в больнице на следующий день.  

На время душегуб залег на дно. В следующий раз на охоту он вышел спустя семь месяцев. Свою очередную жертву он убил, а позже надругался над трупом. Войдя в раж, насильник начал нападать на всех подряд.  

В июле 1990 году он напал на шестидесятилетнюю пенсионерку. Маньяк расправился с несчастной, а потом поглумился над трупом. Еще спустя полгода его жертвой стала сорокавосьмилетняя лыжница, которая каталась в подмосковных лесах. Затем Ряховский расправился с пожилым мужчиной, которого посчитал гомосексуалистом.  

1991 года. Страна стремительно погружалась в политический и социально-экономический кризис, а кровавые похождения Ряховского продолжались. Оперативники никак не могли выйти на след преступника. У них имелось лишь скудное описание злоумышленника: высокий, крепкий, славянской внешности. Но подходящих по параметру мужчин в Московской области, да и тем более в столице было много. Следствие зашло в тупик.  

Прогресс в деле наметился лишь в марте 1993 года. Милиционеры обнаружили труп пенсионерки, которую задушили, а потом надругались над бездыханным телом. Казалось бы – очередной "глухарь". Однако на очках убитой были найдены отпечатки пальцев. Подняв архивы и сопоставив найденные улики с другими следователи поняли: череда кровавых убийств является делом рук одного и того же человека.  

Задержать Ряховского помогла женщина, которая чудом спаслась от насильника. Она смогла составить точный портрет злоумышленника, что значительно упростило его поиски.   

В апреле 1993 года кровавые похождения маньяка были завершены. Оперативники повязали его у сарая в одном из подмосковных дачных поселков. В помещении была обнаружена петля, которую, предположили следователи, маньяк готовил для своей новой жертвы. 

Сергей Ряховский. Кадр youtube.com

На допросе злоумышленник и не думал отнекиваться. Он сделал чистосердечное признание, в подробностях рассказав оперативникам о совершенных злодеяниях. При обыске в его квартире был найден дневник, а также написанная маньяком рукопись.  

Оказалось, что это художественное произведение, фантастическая повесть "Старфал". Ее содержание вполне отражало внутренний мир преступника. Главный герой по имени Командор создал новое поколение людей, которое уничтожало представителей "низших" слоев общества. Следователи сделали вывод, что Командор был прототипом Ряховского: маньяк был убежден, что действует во благо общества, "очищая" мир от "ничтожных людишек".  

Проведенная психиатрическая экспертиза признала наличие у преступника некрофильного сексуального влечения. Но при этом маньяк отдавал отчет своим действиям.  

В марте 1995 года суд присяжных признал Ряховского виновным и приговорил его к высшей мере – расстрелу. Однако спустя несколько лет президентским указом в России был введен мораторий на смертную казнь, и маньяк отправился за решетку на пожизненный срок.  

Но жить ему оставалось недолго. В 2005 году Ряховский скончался от туберкулеза. Пожилые родители похоронили его на малой родине – в Балашихинском районе Подмосковья.

Автор: Иван Поляков5 августа 2018, 09:58

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