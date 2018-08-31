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Володин рассказал об изменениях в пенсионной системе

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
В Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства. Участники обсудили инициативы президента России Владимира Путина, озвученные им в ходе недавнего телеобращения. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, настройка пенсионной системы предполагает внесение изменений в целый ряд нормативно-правовых актов.
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В заседании рабочей группы приняли участие министр труда и социальной защиты Максим Топилин, зампред нижней палаты Ольга Тимофеева, руководитель комитета по охране здоровья Дмитрий морозов, по бюджету и налогам Андрей Макаров, по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также представители общественности, профсоюзов и экспертного сообщества.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Открывая обсуждение, Вячеслав Володин отметил, что к законопроекту о настройке пенсионной системы поступило более 100 поправок. "Самые главные поправки в ближайшее время поступят, их инициатор – президент нашей страны", – сказал он.

Председатель нижней палаты подчеркнул, что совершенствование пенсионной системы связано не только с изменением в соответствующем законодательстве, но и также в Трудовом, Уголовном и Административном кодексах. По его словам, необходимо синхронизировать уже принятые законодателями в первом чтении инициативы с тем, что озвучил глава государства в ходе телеобращения.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Володин отметил, что предложенные президентом поправки будут внесены уже в ближайшее время. "С тем, чтобы были защищены права наших граждан и введено новое понятие "предпенсионного возраста", – добавил спикер.

По словам председателя нижней палаты, необходимо будет внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, к примеру, относительно прохождения диспансеризации и налогового законодательства. По мнению Володина, список документов, которые будут корректироваться, значительно расширится. В целом, обратился спикер к участникам заседания, предстоит большая работа, которую нужно сделать качественно.

"Наша цель – создать такую пенсионную систему, чтобы она была эффективной, устойчивой и работала на повышение благосостояния наших пенсионеров", – подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты отметил, что участники рабочей группы согласились, что внесенные главой государства поправки к законопроекту сделали документ более справедливым и направленным на решение проблем граждан. "Президентские инициативы делают законопроект менее технократичным, более социально ориентированным", – сказал законодатель.

Очередное заседание рабочей группы ее участники договорились провести 12 сентября. "Чтобы изучить предложения от президента, которые к этому времени возможно поступят уже как законодательные инициативы", – сказал Володин.

Кроме того, спикер напомнил, что сбор поправок к законопроекту завершится 24 сентября. При этом он допустил, что график может быть продлен. "Либо мы сможем проанализировать подходы и утвердить отдельный порядок рассмотрения законопроектов, которые не могут быть поправками, а должны быть самостоятельными изменениями", – сказал Володин.

Напомним, Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Сбор поправок к документу продлится до конца сентября. 21 августа нижняя палата провела широкие тематические слушания. По итогам дискуссий была создана специальная рабочая группа, которую возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева.

Ольга Тимофеева. Фото: duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, обратился к гражданам России по вопросу настройки пенсионной системы. Глава государства озвучил свои позицию и предложил ряд поправок.

По его словам, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Также президент предложил ввести административную или даже уголовную ответственность для тех работодателей, которые уволят работников предпенсионного возраста, выдвинул инициативу обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации.

Автор: Иван Поляков31 августа 2018, 13:00

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