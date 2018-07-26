Россиян припугнули закрытием визовых центров

В России предлагают закрыть визовые центры всех зарубежных посольств, которыми ежегодно пользовались сотни тысяч граждан. Это может привести к огромным очередям в консульствах, а также сделать для многих процесс оформления визы просто невозможным.



прочитано 448 раз