Россиян припугнули закрытием визовых центров
По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, нововведения предполагают обязательную аккредитацию МИДом всех компаний, которые оказывают гражданам посреднические услуги при оформлении виз. Так, компании должны будут иметь представительства не менее чем в 20 субъектах страны и долю участия иностранного капитала не более чем 20%.
Эксперт заявила, что критерии выдачи аккредитации в данный момент таковы, что действующие операторы получить ее не смогут. Дело в том, что ни одна из действующих компаний не соответствует предлагаемым критериям. В связи с этим посольствам придется либо менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать их деятельность.
Тюрина убеждена, что в итоге посольства просто закроют все визовые центры, передает "Интерфакс". Разрешительный документ, в свою очередь, будут оформлять, как это было в 90-х – в собственном визовом отделе, единственном на всю страну.
Более того, туроператоры и граждане рискуют вернуться к давно забытой практике, когда получение виз становилось "незабываемым квестом". Ко всему прочему, принятие закона грозит зеркальным ответом в отношении компаний, которые управляют российскими визовыми центрами за рубежом.
Напомним, что 17 июля в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий болельщикам, побывавшим на ЧМ-2018, посещать Россию без визы до конца 2018 года. Инициатором поправок стал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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