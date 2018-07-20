Куда дешевле всего поехать в августе

Последний месяц лета, важно успеть все: наесться фруктов, погреться на солнце и, конечно, попутешествовать. Вместе с сервисом путешествий OneTwoTrip Dni.Ru выяснили, куда в августе можно улететь дешевле всего.

Аналитики проверили стоимость авиабилетов с вылетом из Москвы и возвращением в августе по популярным направлениям по России и в 30 стран Европы и Ближнего зарубежья и выбрали самые недорогие билеты.

По России

В августе дешевле всего можно слетать в Казань: билеты из Москвы в обе стороны стоят всего 3975 рублей. Поездка займет 5 дней: такие цены есть на билеты с вылетом 26 августа и возвращением 30 августа. Этого времени хватит, чтобы осмотреть основные достопримечательности.

На втором месте среди недорогих отечественных направлений Санкт-Петербург: авиабилет туда-обратно на поездку 14-16 августа можно найти всего за 3998 рублей. Лететь до Питера всего полтора часа, так что у вас будет практически три дня на прогулки по городу.

На третьем месте Калининград. В этот европейский уголок России на несколько дней в конце августа можно улететь за 5998 рублей. Ищите билеты с вылетом 27 августа и возвращением назад 29. Прямой перелет до Калининграда занимает 2 часа времени, поэтому у вас будет три дня: для поездки на Куршскую косу не хватит, зато осмотреть город успеете.

Сравнительно недорого можно посетить Минеральные воды: билеты на 26-29 августа туда стоят 6406 рублей. Четырех дней достаточно, чтобы погулять по городу и доехать до целебных источников, которые расположены в соседних Ессентуках (полчаса на маршрутке) и Кисловодске (1 час в пути).

Для тех, кто в этом году еще не успел искупаться в море, тоже есть отличный и недорогой вариант: в Сочи на три дня (10-13 августа) можно слетать всего за 6700 рублей. За это время получится и в море поплавать – в августе температура воды там около 27 °С – и погулять по набережным и городу. А вот цены на билеты в Крым начинаются от 11 500 рублей.

За границу

Дешевле всего можно улететь в Минск: перелет туда-обратно с вылетом 7 августа и возвращением 10 обойдется в 5099 рублей. Плюс еще и в том, что виза для граждан России не нужна, а въехать в дружественную республику можно даже по российскому паспорту.

Недорого можно слетать и в Ригу: перелет на 18-21 августа обойдется в 7600 рублей. Правда, эту поездку уже стоит начинать планировать: для въезда в Латвию нужна шенгенская виза. За четыре дня можно не только осмотреть город, но и доехать до Балтийского моря. Правда, вода в нем редко прогревается выше 24 °С, так что рассчитывайте скорее на прогулки на свежем воздухе.

Если же вас интересует именно пляжный отдых, неплохим вариантом будет Болгария: долететь до Варны можно за 8800 рублей (даты поездки 10-15 августа). Для въезда нужна виза, но, если у вас есть открытый шенген, проблем не возникнет. Море в августе в Варне теплое: порядка 25-27 °С.

Еще один вариант недорогого отдыха – город-курорт Карловы Вары. Туда летает лоукостер "Победа" всего за 8800 рублей (даты поездки 28-31 августа). За это время успеете и лечебную воду попробовать, и по набережным нагуляться, а при желании даже доехать на полдня до Праги: дорога от Карловых Вар займет около двух часов.

Сравнительно недорого стоят авиабилеты в Стамбул: если вылететь 14, а вернуться 17 августа, перелет обойдется в 9600 рублей. За два полных дня можно обойти все основные достопримечательности, попить знаменитый местный кофе, подышать морским воздухом и погреться в хамаме.

Если же вы готовы выйти за рамки бюджета в 10 тысяч рублей, вам может подойти Пиза – туда летает "Победа" за 11 534 рублей (даты 16-21 августа) – или греческий остров Кос, куда есть прямые рейсы S7 за 11 700 рублей (10-13 августа).