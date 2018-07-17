Гости ЧМ-2018 смогут еще раз побывать в России без визы
Инициатором поправок в действующее законодательство, позволяющих болельщикам чемпионата мира по футболу вновь посетить Россию без оформления визы, стал сам спикер. "Сегодня мы внесли такой законопроект, он будет рассмотрен в приоритетном порядке", – сказал Вячеслав Володин.
Соответствующее дополнение вносится в седьмую статью федерального закона "О подготовке и проведении в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года". В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что его принятие не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.
"Они (болельщики. – Прим. ред.) хотели бы приехать еще раз, и было бы правильно, чтобы такая возможность была", – сообщил накануне Володин. Глава Думы подчеркнул, что решение будет принято максимально быстро. По словам спикера, десятки тысяч болельщиков, которые приезжали в Россию во время чемпионата мира, смогут еще раз посетить нашу страну.
По данным Ростуризма, за время мирового первенства в Россию приехали почти три миллиона туристов из-за рубежа. Основной турпоток пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Наша сборная впервые за три десятилетия вышла из группы, но проиграла по пенальти в 1/4 финала хорватам. Чемпионом мира второй раз в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии, бронзовые – сборная Бельгии.
Чемпионат прошел без происшествий, россияне показали свое гостеприимство. Во всех городах царила праздничная и дружеская атмосфера, иностранные болельщики получили реальное представление о нашей стране и не раз выразили благодарность за великолепное отношение к ним.
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