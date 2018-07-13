Кошка-нянька стала звездой Сети

В соцсетях набирает просмотры видео с кошкой, которая убаюкивает малыша лапой. Пользователи Сети мвосхитились тако помощницей.



Забавный ролик появился вFacebook. На кадрах видно, что ребенок спит на кровати. Справа от него лежит домашний питомец и, держась за прикрепленную веревку, раскачивает кровать. При этом кошка успевает другой лапой умыть свою мордочку.Фолловеров растрогала такая забота жтвотного о малыше. Многие решили научить своих братьев меньших делать также.