Раскрыты тайны романа Брижит и Эммануэля Макрон

Намерения Эммануэля Макрона в отношении Брижит Тронье с самого начала были самыми серьезными. Несмотря на то, что школьнику было всего 15 лет, а его учительнице – 39, будущий президент добился-таки расположения предмета своей страсти.

Историю любви президента и первой леди Франции рассказала дочь Брижит – 34-летняя Тиффани Озьер – в интервью для фильма, показанного на днях на бельгийском телеканале RTBF. Она утверждает, что не возникало ни малейших сомнений в серьезности намерений Эммануэля.

"Он доказывал это своим поведением, это было очень уж очевидно. Когда они вместе, мир как будто перестает для них существовать. Если бы меня попросили дать собственное определение слова "любовь", я бы рассказала об отношениях матери и Эммануэля", – призналась Тиффани.

Брижит Тронье была замужем за банкиром Андрэ Луи Озьером, от которого родила троих детей – сына Себастьяна и дочерей Лоренс и Тиффани. Однако в 1993 году, когда Брижит работала учительницей, в театральный кружок, который она вела в частной школе в родном Амьене, пришел Макрон. Вскоре Эммануэль признался учительнице в своих чувствах, а она не приняла это всерьез. Однако молодой человек, даже несмотря на запреты своего отца, писал избраннице письма. А позже, уже в 17-летнем возрасте, поступил в элитную гимназию имени Генриха IV в Париже – чтобы быть поближе к Брижит.

Настойчивость будущего президента принесла плоды: в январе 2006 года Брижит развелась с первым мужем, а еще через год вышла замуж за Эммануэля. Как рассказала Тиффани, расставание родителей было постепенным. Дети были для них на первом месте, и они делали все, чтобы не травмировать их, пишет издание Hello!.