Обиженный и гордый кот покорил народ
Ролик был опубликован на канале Meowed в Instagram. На кадрах видно, как кот игнорирует попытки выйти с ним на контакт.
Питомец сидит спиной к людям и недовольно реагирует на прикосновения. Кот одаривает хозяев полным негодования взглядом. Видео покорило народ: всего за несколько часов его посмотрели более 170 тысяч человек.
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