Киев в бешенстве из-за выступления украинской певицы в Крыму
Концерт прошел поздно вечером 31 мая. Победители конкурса будут определены в ближайшее время.
Перед выступлением Ева выставила в Instagram несколько фотографий, где она позирует на пляже в Ялте. "Пожелайте мне удачи", – обратилась певица к подписчикам.
Как и ожидалось, Киев холодно отнесся к шансу, который выпал молодому дарованию. Украинские СМИ осветили событие с явно выраженным пренебрежением, назвав Крым "оккупированным" и не обратив особого внимания на певицу.
Напомним, финал международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна – 2018" проходит в "Артеке" с 31 мая по 1 июня. В нем принимают участие исполнители 2005-2011 годов рождения.
Участников и гостей конкурса поприветствовал президент России Владимир Путин. Его письмо зачитал глава Крыма Сергей Аксенов.
В состав жюри вошли многие деятели шоу-бизнеса. Среди них – композитор Игорь Крутой, народный артист РСФСР Лев Лещенко, а также Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и директор "Детского радио" Евгений Комбаров.
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