У Хиллари Клинтон нашли горб

Спинной корсет или горб? Пользователи сети развернули диспут вокруг неестественного выступа, который они разглядели на спине бывшего госсекретаря США.

Хиллари Клинтон в последнее время предпочитает носить длинные куртки с яркими шарфами. Но и такой наряд не смог скрыть от зорких наблюдателей странного выступа в районе лопаток бывшего кандидата в президенты США. А выбор стиля одежды только укрепил подозрения: Клинтон скрывает бронежилет или спинной корсет.

"У Хиллари Клинтон бронежилет или спинной корсет?", – спрашивает один из пользователей Twitter.

Hillary Clinton - bullet-proof vest or back brace ? pic.twitter.com/vTQQ7bmIR3 — deplorable susie (@gs777gs777) 4 мая 2018 г.

"Хиллари Клинтон теперь носит корсет для спины? Она что, опять травмировалась?", – задается вопросом медиа-аналитик Марк Дайс.

Is Hillary Clinton wearing a back brace now? Did she hurt herself AGAIN? #HillarysBackBrace pic.twitter.com/gz1364J4jv — Mark Dice (@MarkDice) 7 мая 2018 г.

В таком же странном наряде Хиллари Клинтон появилась 7 мая и в Новой Зеландии, на презентации своей книги в Окленде. Мемуары бывшего главы госдепартамента под названием "Что произошло" были изданы еще в 2017 году, однако экс-кандидат решила посвятить новозеландцев в некоторые детали своей биографии именно сейчас.

Клинтон рассказала жителям Окленда о роли женщин в большой политике и событиях прошлых лет. О своих планах на будущее бывшая первая леди США предпочла особенно не распространяться. Однако призналась слушателям, что получила приглашение от своих друзей с предложениями переехать в Новую Зеландию. Идея ей поначалу понравилась, однако позже Клинтон решила остаться в Штатах, передает телеканал "360".

Напомним, в апреле объектом насмешек интернет-пользователей стал президент США Дональд Трамп. Неоднозначную реакцию вызвал наряд главы Белого дома, который появился на публике в странном синем пальто.

Surveillance camera catches Trump removing pots, pans and silverware from WH under his coat. pic.twitter.com/tAf4soZ6p8 — TDPattillo (@TDPattillo) 9 апреля 2018 г.

Пользователи предположили, что президент США выносил "горшки, сковородки и столовое серебро" из Белого дома.





