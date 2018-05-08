У Хиллари Клинтон нашли горб
Хиллари Клинтон в последнее время предпочитает носить длинные куртки с яркими шарфами. Но и такой наряд не смог скрыть от зорких наблюдателей странного выступа в районе лопаток бывшего кандидата в президенты США. А выбор стиля одежды только укрепил подозрения: Клинтон скрывает бронежилет или спинной корсет.
"У Хиллари Клинтон бронежилет или спинной корсет?", – спрашивает один из пользователей Twitter.
Hillary Clinton - bullet-proof vest or back brace ? pic.twitter.com/vTQQ7bmIR3— deplorable susie (@gs777gs777) 4 мая 2018 г.
"Хиллари Клинтон теперь носит корсет для спины? Она что, опять травмировалась?", – задается вопросом медиа-аналитик Марк Дайс.
Is Hillary Clinton wearing a back brace now? Did she hurt herself AGAIN? #HillarysBackBrace pic.twitter.com/gz1364J4jv— Mark Dice (@MarkDice) 7 мая 2018 г.
В таком же странном наряде Хиллари Клинтон появилась 7 мая и в Новой Зеландии, на презентации своей книги в Окленде. Мемуары бывшего главы госдепартамента под названием "Что произошло" были изданы еще в 2017 году, однако экс-кандидат решила посвятить новозеландцев в некоторые детали своей биографии именно сейчас.
Клинтон рассказала жителям Окленда о роли женщин в большой политике и событиях прошлых лет. О своих планах на будущее бывшая первая леди США предпочла особенно не распространяться. Однако призналась слушателям, что получила приглашение от своих друзей с предложениями переехать в Новую Зеландию. Идея ей поначалу понравилась, однако позже Клинтон решила остаться в Штатах, передает телеканал "360".
Напомним, в апреле объектом насмешек интернет-пользователей стал президент США Дональд Трамп. Неоднозначную реакцию вызвал наряд главы Белого дома, который появился на публике в странном синем пальто.
Surveillance camera catches Trump removing pots, pans and silverware from WH under his coat. pic.twitter.com/tAf4soZ6p8— TDPattillo (@TDPattillo) 9 апреля 2018 г.
Пользователи предположили, что президент США выносил "горшки, сковородки и столовое серебро" из Белого дома.
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