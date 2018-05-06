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Общество

Московская элита в шоке от наглого вора

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Эта криминальная история произошла в начале 1980-х. Она, может быть, и не имела бы резонанса, если бы сводке происшествий не фигурировала фамилия лидера страны. Жертвой филигранного щипача стала дочь генсека ЦК КПСС Галина Брежнева, у которой была украдена дорогая брошь. Это должен был быть королевский бриллиант в криминальной короне Андрея Курдяева, которую примерить ему так и не удалось. 
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В фильме "Место встречи изменить нельзя" есть сцена, когда карманник Петя Ручечник виртуозно извлекает из кармана зрителя театра номерок и передает его своей подельнице, по которому та получает в гардеробе шубу жертвы. Чтобы незаметно вытащить что-то из кармана одежды чужого человека, необходимо иметь очень ловкие и чувствительные пальцы рук и, конечно же, железные нервы. Всем этим обладал Андрей Курдяев, проживший короткую жизнь, но успевший стать легендой воровского мира.

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 Криминальный СССР

Сюжеты Криминальный СССР

"Бриллиантовый" щипач родился в 1962 году в Киеве.  Его отцом был известный цирковой артист Леонид Курдяев. Мальчику Андрюше также прочили цирковую карьеру – уже с пяти лет он обучался различным трюкам. Бывалые циркачи отмечали небывалую гибкость ребенка. Однако случай поставил крест на его артистической карьере. Как-то раз Леонид Курдяев выполнял трюк и упал с большой высоты, повредив позвоночник. Так он оказался без присмотра и связался с криминальной компанией.

Как раз тогда несостоявшийся циркач попался на глаза известному в Киеве вору-карманнику Лене Смыку. Он взял Андрея Курдяева под свое крыло и стал обучать мальчика мастерству щипача. Талантливый ученик быстро научился основным приемам профессии и перебрался в столицу СССР. Здесь он работал по мелочи до тех пор, пока в его жизни не произошла судьбоносная встреча. Пути вора-карманника и дочери большой шишки из Госплана Инги Соловей пересеклись на пляже в Серебряном Бору.

Андрей Курдяев. Фото: wikipedia.org

Обладая талантом неплохого рассказчика, Курдяев наплел 18-летней девушке о том, что он артист бродячего цирка, за которым гонятся недруги, желающие вовлечь его в криминальные делишки. Слово за слово и вот уже Инга без памяти влюбляется в молодого романтика. Пользуясь папиным положением, Соловей открывает юноше мир дорогих ресторанов и валютных бары.

Желая произвести впечатление на барышню, Курдяев как-то блеснул перед ней своим талантом – вытащил у сидевшего за соседним столиком гостя бумажник, взял несколько банкнот и также незаметно вернул кошелек обратно.

Благодаря Инге Соловей, молодой щипач получил доступ в места, куда в те времена простым людям попасть было невозможно. На специальных закрытых мероприятиях были лишь люди с большими деньгами или связями. Так, однажды пара оказалась на ночнике в подмосковной усадьбе Архангельское, где в элитном ресторане после полуночи собрались сливки общества, криминальные авторитеты, золотая молодежь. Там же в ту ночь была и дочь Леонида Брежнева.

Галина Брежнева. Фото: Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Вообще, стоит напомнить, что Галина Брежнева была, как сказали бы сейчас, светской львицей. Она любила посещать закрытые тусовки, концерты, встречи, где всегда была королевой бала. И тот раз не был исключением – на ней, как всегда, было множество драгоценностей. Каждая дама пыталась, если не перещеголять дочь генсека, то хотя бы быть на высоте. Именно о с такой публикой и мечтал работать Курдяев, зная, что обчищать ее легко и просто.

В какой-то момент гости, собравшиеся тогда в Архангельском, стали замечать у себя пропажу дорогих вещей. В конце концов очередь дошла и до Галины Брежневой, которая хватилась дорогущей бриллиантовой броши (она была взята на время то ли из Алмазного фонда, то ли из Гохрана. В поисках ценных вещей гости и персонал заведения обшарили все углы. Украденного найти не удалось, зато в одном из углов ресторана их ждала страшная находка – труп мужчины, который скончался после ударов ножом. Вечеринка окончилась.

Фото: GLOBAL LOOK press/Reinhard Rohner

Сразу же на поиски таинственного вора и убийцы были брошены все силы столичных правоохранителей. В ходе следственных действий выяснилось, что зарезанный – это вор в законе Коля Босяк, имевший за плечами четыре судимости и 20 лет за колючей проволокой. Версия о том, что он может быть причастен к краже дорогой броши, всерьез оперативниками не рассматривалась – почерк совершения преступления был не похож. Зато внимание привлекло одно любопытное обстоятельство – Инга Соловей и ее приятель как-то быстро ушли из ресторана после всего произошедшего.

Парочку взяли в разработку, и оперативники заметили, что она вела себя весьма подозрительно на протяжении всего вечера. Так, например, молодой человек со своей пассией очень размашисто танцевали, постоянно цепляя других гостей. Опытным сыщика не составило труда установить, что таким образом криминальный дуэт выбивал ценные вещи из карманов гостей. И пока мужчина раскланивался и извинялся, кошельки и бумажники перекочевывали в его карманы.

Фото: Фотохроника ТАСС

После первоначальных следственных действий за домом Инги Соловей было решено установить наблюдение. И вскоре оперативников ждала удача. Через три недели у подъезда дочери чиновника из Госплана появилась странного вида девушка. Во время проверки выяснилось, что это был переодетый Андрей Курдяев. Вор-карманник не думал сдаваться в руки милиции и оказал сопротивление. В результате ножевые ранения получил один из правоохранителей. Но это не спасло щипача от задержания.

Во время допросов преступник держался весьма уверенно и не желал идти на встречу следствию. Все, кто занимался этим делом, не верили, что Курдяев работал в Архангельском в одиночку. От него требовали имен сообщников и заказчиков, но щипач, как говорится, ушел в отказ. При этом, убийство вора в законе Коли Босяка не отрицал, пояснив, что тот заметил работу карманника и попытался вразумить коллегу.

Фото: Тучнин Л./Фотохроника ТАСС

Во время расследования Курдяев находился под стражей в одиночной камере бутырской тюрьмы. И именно там настигла его смерть. Примерно через две недели после задержания его обнаружили висящим в петле в ходе утреннего осмотра камер. Тюремное начальство однозначно заявило о самоубийстве, хотя многие полагают, что его уход из жизни не был добровольным. Инга Соловей, узнав о произошедшем, получила нервный срыв, в результате которого у нее случился выкидыш. А судьба бриллиантовой броши Галины Брежневой так и осталась неизвестной. 

Автор: Денис Попов6 мая 2018, 10:01

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