Кот показал забавный лайфхак
Видео было снято в конце мая в Японии. Его автор так прокомментировал ролик: "Вот как мы просыпаемся и идем на работу или в школу в понедельник". На кадрах видно, как кот спускается по лестнице лежа, практически не меняя своего положения, словно стекая по ней. В какой-то момент он останавлявается, чтобы передохнуть, а затем продолжает спускаться таким необычным и смешным способом.
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