Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Оружие

США испугались возможностей нового оружия России

США испугались возможностей нового оружия России
Пентагон отчитался об успешном испытании российской зенитной ракетной системы. По данным разведки, новая ракета летит дальше и точнее своих предшественниц. Россия испытала ЗРС С-500, передает американский телеканал CNBC.

США сообщили о ядерном провале Путина

США сообщили о ядерном провале Путина
Испытания российской ракеты с ядерной силовой установкой провалились. Она пролетела чуть более 30 километров, сообщил американский телеканал CNBC. Авторы размещенной на сайте статьи ссылаются на некие источники, "знакомые с данными разведки". Источники телеканала авторитетно заявили, что ракету начали разрабатывать еще в 2000-х годах – последние испытания проходили с ноября 2017-го по февраль 2018-го.

У России появилось неуязвимое оружие

У России появилось неуязвимое оружие
В России разработан новый тип крылатых ракет, оснащенных новейшими сверхмощными ядерными энергоустановками. О создании принципиально новых ракет с практически неограниченной дальностью полета заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию. "Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", – заявил глава государства.

Хочешь мира – размещай С-400

Хочешь мира – размещай С-400
Несмотря на то, что Россия пока отправила только первую партию ЗРС С-400 в Поднебесную, это весьма серьезная новость с точки зрения военной геополитики. И вот почему... Si vis pacem, para bellum (с латинского – "хочешь мира – готовься к войне") – говаривали древние римские военачальники.

Путин получил "ключи от неба"

Путину вручили "ключи от неба"
Президент России стал обладателем точной копии механизма для запуска радиолокационной станции. Необычный презент главе государства преподнесли в ходе его визита в Нижний Новгород. Президент России Владимир Путин посетил Нижегородский завод 70-летия Победы, являющийся частью оборонного холдинга "Алмаз-Антей".

Китай внес аванс за российский "Триумф"

Китай внес аванс за "Триумф"
В 2015 году Россия и Китай заключили контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Странам предстоит уладить ряд формальных процедур, однако Пекин уже перечислил Москве аванс. Поставки российских комплексов С-400 в Китай могут начаться в первом квартале 2017 года.

Россия готовит ответ на ядерные бомбы США

Россия готовит ответ США в Европе
При нынешней администрации США модернизация ядерных вооружений приобрела беспрецедентный размах, отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Михаил Ульянов. При этом обновления снарядов, в том числе и тех, что находятся в Европе, рискует снизить порог применения этого вида оружия. В соответствии со с обновленной ядерной доктриной 2010 года США приступили к модернизации ядерных авиабомб, размещенных в Европе.

"Самолет Судного дня" привел в ужас США

"Самолет Судного дня" привел в ужас США
Американские военные шокированы новинкой российского оборонного комплекса – воздушным командным пунктом Ил-80. Этот современный самолет представляет собой центр, откуда может осуществляться командование всеми родами войск. По словам эксперта, Россия в военном развитии опередила США на десятилетия. Мощь современной Российской армии ни одна страна не ставит под сомнение после начала операции в Сирии.

Китай испугал США российским оружием

Китай испугал США российским оружием
Военные эксперты США считают, что Пентагон не справляется с модернизацией Вооруженных сил, отставая от крупных игроков на мировой арене – Москвы и Пекина. В частности, китайская военная авиация стремительно сокращает разрыв с американской, причем делает это не без помощи российских истребителей. За долгие годы чрезмерного вливания денег в военный бюджет США американцы привыкли говорить о своих Вооруженных силах как о самых технологически оснащенных.

С-300 стали детектором лжи для Запада

С-300 стали детектором лжи
Наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 у ряда стран оберегло бы их от нападений по надуманным предлогам. Таким образом, российские ПВО выступают в качестве своеобразного детектора лжи, но не обнаруживают недостоверную информацию, а сразу предотвращают ее распространение. Выступая на торжественном открытии Кировского машиностроительного предприятия, входящего в концерн "ВКО "Алмаз-Антей", вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал, что за зенитно-ракетными комплексами С-300 буквально выстроилась очередь из иностранных заказчиков.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения