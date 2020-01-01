Разведка доложила об испытаниях ракетного комплекса
Американский телеканал ссылается на данные разведки
В России разработан новый тип крылатых ракет, оснащенных новейшими сверхмощными ядерными энергоустановками
На прошлой неделе российские зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф", считающиеся лучшими ЗРС большой и средней дальности в мире, начали поставляться в Китай
Президент России стал обладателем точной копии механизма для запуска радиолокационной станции
Странам остается уладить ряд формальных процедур, так что поставки могут начаться в 2017 году
Модернизация американских снарядов снизит порог применения стратегического оружия, опасаются специалсты
Воздушный командный пункт Ил-80 может взаимодействовать со всеми родами войск и запускать ядерные ракеты
Американские военные эксперты считают, что Пентагон не справляется с модернизацией Вооруженных сил
Наличие зенитно-ракетных комплексов у ряда стран оберегло бы их от нападений по надуманным предлогам