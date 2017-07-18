С-300 стали детектором лжи для Запада

Наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 у ряда стран оберегло бы их от нападений по надуманным предлогам. Таким образом, российские ПВО выступают в качестве своеобразного детектора лжи, но не обнаруживают недостоверную информацию, а сразу предотвращают ее распространение. Выступая на торжественном открытии Кировского машиностроительного предприятия, входящего в концерн "ВКО "Алмаз-Антей", вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал, что за зенитно-ракетными комплексами С-300 буквально выстроилась очередь из иностранных заказчиков.