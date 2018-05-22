США сообщили о ядерном провале Путина
Источники телеканала авторитетно заявили, что ракету начали разрабатывать еще в 2000-х годах – последние испытания проходили с ноября 2017-го по февраль 2018-го. И даже привели некоторые технические подробности: на этапе старта используется "бензиновый двигатель", а потом включается ядерная энергоустановка. Утверждается, что как раз эта силовая установка никак не запускается.
"По оценкам США, самый продолжительный испытательный полет длился более двух минут, за которые ракета преодолела 22 мили (более 35 километров), после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полетом на пять миль (восемь километров)", – передает телеканал.
Напомним, в начале марта в послании Федеральному собранию президент России рассказал о новых видах вооружений. В частности, Владимир Путин заявил, что у страны уже есть работающие межконтинентальные ракеты с ядерными энергоустановками. По словам главы государства, они все прошли испытания удачно. "Просто каждая из этих систем в разной степени готовности. Одна из них уже на боевом дежурстве, в войсках", – отметил тогда президент.
В России развёрнуто серийное производство гиперзвукового ракетного комплекса https://t.co/NoLomlKOQa #Hypersonic #Путин #Циркон #гиперзвук pic.twitter.com/qqNWlSveop— Авиация России (@AviaRu) 1 марта 2018 г.
Американский телеканал рассказал и о других испытаниях российского вооружения. Так, сверхзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, по данным CNBC, испытывалась три раза. Сообщается, что два испытания в 2016 году были успешными. Третье, в 2017-м, якобы окончилось неудачей – ракета разбилась сразу после старта. Тем не менее эксперты телеканала признали, что перед подобным гиперзвуковым оружием США беспомощны, передает РИА ФАН.
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