Во время акции "Бессмертный полк" в Москве готовили теракт

Во время акции 9 мая в столице могли прогреметь несколько взрывов. Смертельные теракты готовили сразу несколько групп преступников.

В шествии с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, приняли участие более миллиона человек. В Бессмертном полку шли президент России Владимир Путин, сербский лидер Александр Вучич, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Последствия трагедии даже трудно представить.

О готовившихся чудовищных терактах сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов. К счастью, спецслужбам удалось предотвратить нападение и задержать несколько групп с готовыми самодельными взрывными устройствами, передает ТАСС.

По словам Сыромолотова, преступники прибыли в Москву из Сибири, из Нового Уренгоя. "Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек", – рассказал замминистра. Он добавил, что террористы собирались произвести взрывы во время движения Бессмертного полка.

Примечательно, что на заметку одну из групп преступников, которая должна была совершить теракт во время проведения акции в Санкт-Петербурге, взяли еще в 2017 году. Известно, что ее финансировали из Турции. Расследуя то дело, спецслужбы вышли на группу в Сибири.

Движение "Бессмертный полк" в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Ранее подобные акции под иными названиями проходили в других городах страны. Такие мероприятия состоялись в 2004—2006 годах в Кузбассе (в городах Новокузнецке и Прокопьевске) и в 2007-м – в Тюмени. Сейчас народное движение охватывает более 80 государств и территорий.