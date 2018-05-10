Ворона поймана после покупки билетов на поезд
Ролик был опубликован в Twitter, после чего птица стала настоящей звездой. Видно, как она села на билетный автомат и нажала кнопку "Дальше" на сенсорном экране. Отлучившись к соседнему автомату, она вернулась с банковской картой в клюве, сворованной у другого пассажира. Не сумев оплатить билет, птица вернула позаимствованное и улетела.
Ворону поймала женщина, живущая по соседству с железнодорожной станцией. Она посчитала, что такой умной птице не место в городе, и хотела переселить ее ближе к природе. Но птицу изъяла государственная служба по контролю за животными, поскольку ловля ворон без официального разрешения в Японии запрещена, передает издание SoraNews24.
「窓 カラス」— kinoshita shoji (@kinoshi42155049) 1 мая 2018 г.
カードを使って電車��に乗ろうとしたカラス��
連休かみさんが、東京で遭遇した出来事でした。笑 pic.twitter.com/Y2yDtOTae9
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