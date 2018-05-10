Ворона поймана после покупки билетов на поезд

Умную птицу обнаружили на железнодорожной станции Кинсите в Токио. Ворона прославилась в Сети тем, что попыталась в начале мая купить билет на электричку.

Ролик был опубликован в Twitter, после чего птица стала настоящей звездой. Видно, как она села на билетный автомат и нажала кнопку "Дальше" на сенсорном экране. Отлучившись к соседнему автомату, она вернулась с банковской картой в клюве, сворованной у другого пассажира. Не сумев оплатить билет, птица вернула позаимствованное и улетела.

Ворону поймала женщина, живущая по соседству с железнодорожной станцией. Она посчитала, что такой умной птице не место в городе, и хотела переселить ее ближе к природе. Но птицу изъяла государственная служба по контролю за животными, поскольку ловля ворон без официального разрешения в Японии запрещена, передает издание SoraNews24.