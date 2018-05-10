"Чуть не затоптали": ветеран о чудесном спасении Путиным

Ветерана Великой Отечественной "едва не затоптали" на Красной площади, но его спас Путин. Дмитрий Сыркашев рассказал журналистам, зачем прорывался к президенту.

Ветеран хотел поздравить главу государства с праздником Победы. Это удалось сделать после того, как президент лично выручил Дмитрия Сыркашева из неприятной ситуации.

"Я сзади иду, президент меня знает: мы еще до этого с ним встречались. И он меня, значит, к себе... Охранники хотели отодвинуть меня, но президент придержал – и все, я пошел, охранники меня больше не трогали. Они почувствовали, что президент меня знает и я хорошо с президентом знаком", – рассказал Сыркашев.

Ветеран отметил, что знаком с Владимиром Путиным, - встречались раньше. И когда Сыркашев пришел на парад и хотел занять свое место буквально в двух метрах от трибуны президента, российский лидер его увидел и поздоровался. "Ну, раньше мы тоже виделись. У меня фотографии на стене висят с ним. А тут он меня поздравляет, обнимает… А у меня побрякушек целая грудь", – сказал ветеран. У Дмитрия Сыркашева, по его словам, главные награды – три ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, Трудового Красного Знамени.

Президент интересовался, как идет "ветеранская служба" Сыркашева. "Я говорю: "Да у меня ветеранская организация" – так что все, что президент делает, мы обсуждаем. И всегда любуемся и оцениваем деятельность президента, когда он очень такими тонкими действиями принимает крупные решения", – поделился с "Комсомольской правдой" участник Великой Отечественной.

Дмитрий Сыркашев признался, что хотел подойти к главе государства еще раз – на праздничном банкете. Однако поскромничал и решил не надоедать.

Напомним, после окончания Парада Победы российский лидер вместе с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху отправился к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы возложить венки.

Один из ветеранов с трибуны на Красной площади попытался подойти к главе государства, но охрана президента его не пустила. Увидев это, Путин подошел к участнику войны и пригласил отправиться вместе с ним на церемонию. Дальше в Александровский сад они шли уже вчетвером, а сам ветеран принял участие в возложении венков.