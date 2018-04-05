В Москве наградят победителей премии "Headliner года"

Прогрессивные люди, добившиеся успехов в 2017 году, получат премию "Headliner года". Награждение пройдет 18 апреля в Москве.

На торжественной церемонии будут подведены итоги проекта, на победу в котором претендовали около двух тысяч человек. Голосование проходило в различных категориях: бизнес, искусство, спорт, наука и общественная жизнь. Такой масштаб премия, проводившаяся впервые, приобрела в том числе благодаря прозрачным условиям – подать заявку мог любой желающий, а открытое голосование, в котором приняли участие более 112 тысяч человек, велось в социальных сетях.

По мнению участников проекта "Headliner года", самым достойным среди всех номинантов премии стала Лидия Мониава, заместитель директора московского детского хосписа "Дом с маяком". Учреждение оказывает помощь неизлечимо больным детям и их семьям с 2013 года. В свой день рождения Лида смогла собрать около 20 миллионов рублей на нужды хосписа, разместив на своей странице в Facebook просьбу о помощи. Народное признание помогло Лиде победить в премии и стать обладательницей квартиры в новом столичном жилом комплексе Headliner.

Пока организаторы проекта сохраняют интригу насчет второго победителя премии. 18 апреля станет известно, кто из оставшихся участников получит награду в виде рекламного контракта на сумму один миллион рублей. В финал вышли исключительно яркие личности – например, российский Форест Гамп Александр Капер. За 200 дней он пробежал 8000 километров от Москвы до Пекина.

Также в списке вероятных претендентов – основатель крупнейшего в России научно-популярного лектория "Курилка Гутенберга" Роман Переборщиков и Никита Куракин, основатель холдинга "АнтиНорма" и социальной сети для предпринимателей Ya-Do.

Успехов в прошлом году добились также Андрей Карпухов, президент Blockchain Fund, одного из самых больших криптовалютных инвестиционных фондов Европы и создатель крупнейшей в России социальной сети, работающей по принципу "вопрос-ответ" ask.ru Игорь Козлов.

Есть шанс получить премию и у Игоря Белова, создателя летающего такси-октокоптера для перевозки людей, и у Николая Фетюхина, который организовал YouTube-канал "Специалисты". В списке номинантов – основатель проекта "Маленькая ферма" Татьяна Вознесенская и поэт Дмитрий Белоконь.

Среди гостей, приглашенных на церемонию вручения премии "Headliner года", – российский футболист Александр Кержаков, писатель Сергей Лукьяненко, актриса, соучредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и другие знаменитости.

Премию "Headliner года" решено сделать ежегодной из-за ее популярности: голосование выявило огромное количество людей, достойных признания в масштабе страны, чьи идеи меняют жизнь к лучшему уже сегодня.

"В 2018 году у премии "Headliner года" появится свой экспертный совет, состоящий из профессионалов в области культуры, науки, общественной жизни и бизнеса. Выбор победителей будет осуществляться не только с помощью открытого голосования, но и силами профессионального жюри", – сообщил инициатор проведения премии, президент группы компаний "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.





Инициаторами премии выступили создатели нового многофункционального жилого квартала бизнес-класса Headliner, техническим заказчиком проекта которого является группа компаний "КОРТРОС". Квартал возводится в центре Москвы на участке площадью более шести гектаров, он состоит из десяти зданий, самое высокое из которых будет достигать 175 метров.

Окна высоток выходят на Москву-Сити и набережную Москвы-реки. Другое важное достоинство проекта – удачное расположение, которое позволит будущим жителям добраться до любой точки города максимально быстро. Одной из уникальных атмосферных особенностей комплекса станет организация на его территории закрытого интеллектуального клуба Headliner, куда будут приглашены финалисты и победители премии.