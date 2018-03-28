Кремль оценил поведение Тулеева и его зама после трагедии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поведение кемеровских властей после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Глава Кемеровской области Аман Тулеев назвал пришедших на митинг в центре столицы региона "бузотерами", а его заместитель заявил, что люди просто "пиарятся".

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