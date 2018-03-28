Кремль оценил поведение Тулеева и его зама после трагедии
Представитель главы государства напомнил слова Владимира Путина, сказанные на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово. "Когда Путин приехал на встречу с ними в морг, где сверяли списки, сказал, что какие-то решения, оценки давать скоропалительно под камеры вряд ли уместно", – заявил Дмитрий Песков.
По его словам, главное – разобраться в случившемся, установить причины. "И потом обдуманно давать оценки", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Владимир Путин побывал в Кемерово 27 марта. Он почтил память жертв пожара в торговом центре, посетил больницу, где находятся пострадавшие, а также провел совещание с руководством Кемеровской области. Глава региона Аман Тулеев извинился перед президентом. "Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории", - обратился он к Путину.
А в это время на стихийный митинг в центре города пришли сотни кемеровчан. Они потребовали объективного расследования ЧП и отставки Тулеева. Выйти к собравшимся глава региона не пожелал и назвал их "бузотерами".
Плохому примеру руководителя области последовал его заместитель Сергей Цивилев. В разговоре с мужчиной, потерявшим семью, чиновник предположил, что тот пиарится на трагедии. Впрочем, в отличие от шефа, у Цивилева хватило смелости не только выйти к людям, но и на коленях попросить у них прощения.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что отставки губернатору Кемеровской области не избежать. Должностей уже лишились его заместитель Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина.
Напомним, что 25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже.
По словам заместителя руководителя МЧС России Владлена Аксенова, найдены тела всех жертв. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Песков отметил, что окончательные данные о пропавших без вести будут представлены после окончания следственных действий.
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