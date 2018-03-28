Тулеев уволил первых чиновников после трагедии с детьми

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправил в отставку своего заместителя Алексея Зеленина, а также начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину, сообщает "Утро.ru". Место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а Лопатиной – ее заместитель Валентина Назимок.
Напомним, что 25 марта в кемеровском торгом центре произошел серьезный пожар. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам трагедии.
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