Наплевательскому отношению Тулеева к трагедии нашли оправдание
Аман Тулеев проводит встречи с семьями пострадавших и погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Его решение не посещать состоявшийся накануне стихийный митинг было обоснованным, считает замгубернатора Кемеровской области. Тем более, отметил Владимир Чернов, на собрании жителей были попытки провокаций.
"Рядом со мной было несколько парней, которые вели себя абсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что они кричат, за что поднимают руки. И когда спрашивали, у кого пострадали родственники – поднимали руки чуть ли не 500 человек. Это о чем-то должно говорить", – заявил Чернов журналистам.
Вице-губернатор считает, что встречи с родными пострадавших важнее. "У него (Тулеева. – Прим. ред.) запланирован ряд встреч непосредственно с семьями пострадавших. Он будет в первую очередь разговаривать с ними. И если где-то возникает критика, что губернатор не появился на данном митинге – думаю, это решение было правильным", – заявил Чернов.
Кемерово сейчас#Кемерово #Kemerovo #Тулеев pic.twitter.com/wiFmwof4XV— Андрей Чмыхалов (@chmykhaloff) 27 марта 2018 г.
Митинг у здания кемеровской администрации 27 марта продолжался около 11 часов, напоминает Life.ru. Родственники погибших требовали провести тщательное расследование обстоятельств трагедии и отправить в отставку власти региона. Губернатор области к жителям так и не вышел.
С кемеровчанами пообщался прибывший в регион президент России. Владимир Путин заверил, что все виновные в страшном пожаре будут выявлены и наказаны – невзирая на статус. По последним данным, погибли 64 человека, из них около 40 – дети. 28 марта в России - общенациональный траур в память о жертвах трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".
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