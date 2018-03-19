У дочери Лужкова и Батуриной нашли европейское гражданство

Дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и самой богатой женщины по версии Forbes Елены Батуриной получила кипрское гражданство. На данный момент девушка живет в Великобритании и занимается предпринимательством.

В 2016 году 25-летняя Елена Лужкова зарегистрировала компанию Whip Limited, которая, как следует из британского реестра юридических лиц, ведет "другие виды деятельности по поддержке бизнеса, не включенные в какие-либо рубрики". До этого у Елены была еще одна фирма – Claredron education. В информации об обеих организациях сказано, что их учредитель является гражданином Кипра.

Последнее время девушка живет в Великобритании, недавно окончила Лондонский университет по специальности "политика восточноевропейских стран". Как сообщает Юрий Лужков, сейчас его дочь работает в гостиничном бизнесе. Сама Елена утверждает, что зарегистрированные на нее фирмы давно закрыты и не используются. Наличие кипрского паспорта в своих последних интервью девушка комментировать отказалась.

Как известно, для того чтобы получить гражданство Кипра, иностранному гражданину необходимо вложить по меньшей мере два миллиона евро в недвижимость страны или два с половиной миллиона евро в компании республики и гособлигации. При этом структуры матери Елены, которая до сих пор является самой богатой россиянкой по данным Forbes, инвестируют в недвижимость Кипра намного больше. В 2016 году ее компания приобрела участок на побережье Средиземного моря в городе Лимасол. Заявленный объем инвестиций составил 40 миллионов долларов.



Ранее стало известно, что паспорта Кипра и Мальты есть у многих состоятельных россиян. Например, у миллиардера Олега Дерипаски и основателя "Яндекса" Аркадия Воложа. Данную программу именуют "золотой визой", так как с таким гражданством гораздо проще ездить по миру, при этом не нужно отказываться от родной страны.