"КОРТРОС" назвал победителя премии "Headliner года"

Группа компаний "КОРТРОС" вместе с информационным порталом Lenta.ru подвела итоги онлайн-премии "Headliner года". Голосование за главных медиа-героев прошлого года происходило на протяжении трех недель. Выбор был нелегким, ведь на победу претендовали около двух тысяч человек, достигших значительных успехов в бизнесе, культуре, спорте, науке и общественной жизни.



Премия была инициирована группой компаний "КОРТРОС" в рамках презентации названия своего нового флагманского проекта в центре Москвы Headliner (ранее "ЦЕНТР-СИТИ"). "Развивая имидж нашего флагманского столичного проекта, мы хотели соединить его с социально значимым событием", – рассказал президент "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.

По его словам, премия "Headliner года" смогла стать таким событием, ведь за самых достойных героев прошлого года голосовали на специальном интернет-портале более 400 тысяч человек. "Мы в очередной раз убедились, что рядом с нами живет множество талантливых людей", – подчеркнул Голубицкий.





Победителем премии стала заместитель директора хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава. Всю свою жизнь она посвятила благотворительности. "Дом с маяком" – единственный в нашей стране детский центр, который помогает неизлечимо больным ребятам и их семьям. Сотрудники хосписа поддерживают их морально, обеспечивают уход и квалифицированную помощь специалистов, предоставляя таким образом все необходимое для полноценной жизни.

На Лиде лежит огромная ответственность: она не только возглавляет большой коллектив, но и привлекает пожертвования через свою страницу в Facebook.

В свой день рождения победитель премии смогла собрать для нужд хосписа около 20 миллионов рублей.

Инициативу номинировать девушку на получение премии проявили родители воспитанников центра. Таким образом они решили отблагодарить Лиду за невероятную доброту и самоотверженность.

Поддерживали девушку, что называется, всем миром: тысячи лайков в соцсетях, поддержка знаменитых блогеров. Голоса в ее пользу приходили даже из США и Европы. В итоге она получила более 32 тысяч лайков, обогнав ближайшего соперника почти в два раза. Наградой за самоотверженный труд девушке стала квартира в новом жилом комплексе Headliner.





Но подведение итогов премии на этом не заканчивается. В скором времени среди лидеров голосования выберут одного из кандидатов. Он станет лицом рекламной компании ЖК Headliner и получит гонорар – миллион рублей. На победу претендуют марафонец Александр Капер, бизнес-тренер Наталья Смирнова, основатель популярной соцсети Ask.ru Игорь Козлов и поэт Дмитрий Белоконь.

Группа компаний "КОРТРОС" – один из ведущих девелоперов России. Философия компании – создавать удобные городские кварталы со всем необходимым для жизни и отдыха. ГК присутствует на рынке недвижимости уже более 12 лет. География деятельности "КОРТРОС" включает восемь регионов по всей стране.

