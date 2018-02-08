Маньяк среди нас: в России впервые освободили пожизненно осужденного

Из самой суровой тюрьмы для пожизненно осужденных "Полярная Сова" на Ямале впервые освободился заключенный. Ранее приговоренный к расстрелу 63-летний Анвар Масалимов разгуливает по Москве.

Душегуба задержали в 1991 году за зверское убийство одинокого пенсионера, у которого он проживал в частном доме в поселке Комсомольск Томской области. Масалимов задушил свою жертву, топором расчленил тело, голову сжег в печке, а части туловища выбросил в выгребную яму. Останки случайно обнаружила соседка пенсионера и сообщила в полицию.

До этого изверг отсидел 15 лет за другое убийство, сообщает "Московский комсомолец". Суд признал Масалимова особо опасным преступником и приговорил к расстрелу, но в 1998 году указом президента Бориса Ельцина смертная казнь была заменена на пожизненное заключение.

Убийца писал жалобы на приговор и добился того, что его дело было переквалифицировано из убийства при отягчающих обстоятельствах на умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Арестанта выпустили досрочно с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного".

"Он из Казани. Там у него сестра осталась. Он отписал ей все имущество, отказался от наследства, ведь не думал, что когда-то увидит свободу. Вот все и полагали, что он вернется в Казань. А он в Москву подался!" – рассказал бывший оперативный сотрудник "Полярной Совы" Юрий Сандрыкин.

"Всем говорил, что, если когда-то освободится, станет монахом. Но вообще многие зэки в колонии так говорят. Мы им особо не верим. И вы не верьте", – заключил он.