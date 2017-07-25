Россиянка вышла замуж за украинца-маньяка

Жительница Ярославля Елена вышла замуж за украинского маньяка Сергея Ткача, убившего более 40 детей. Она увидела его по телевизору семь лет назад, когда преступник уже находился в тюрьме.

Тогда 16-летняя девушка и влюбилась в педофила. Она была очень настойчивой и сделала все для того, чтобы связать свою жизнь с душегубом. На протяжении семи лет, вопреки воле родителей, девушка искала заключенного, потом писала ему письма, а после приехала в Житомир на первое свидание.

Тогда влюбленные смогли пообщаться лишь по телефону. Для второй встречи паре выделили комнату, после этого Елена и забеременела. Они с Сергеем расписались. Сейчас у них растет дочь Елизавета, передает украинский портал ТСН.

Супруги планируют еще двоих детей и хотят уехать жить на Дальний Восток. Каким образом они собираются достичь желаемого, непонятно. "Она готова была нанять спецназ из зоны АТО и штурмом взять житомирское СИЗО", – говорит зэк.

При этом девушку не смущает, что 64-летний Сергей Ткач осужден на пожизненный срок за убийство несовершеннолетних и насилие над ними. Комментировать эту историю любви сотрудники тюрьмы не решаются. Но признаются, что в ситуации должны разбираться психиатры.

Напомним, в декабре 2008 года Днепропетровский областной суд приговорил Сергея Ткача к пожизненному заключению. Суд счел доказанными совершенные преступником 37 убийств и восемь изнасилований. Сам маньяк утверждает, что на его счету – более сотни жертв. Убийства с изнасилованиями в извращенной форме Сергей Ткач совершал с 1980 по 2005 годы на территории Крыма, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. В качестве жертв обычно выбирал девочек от девяти до 17 лет.