Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 доставили в Россию

На военный аэропорт Чкаловский в Московской области доставлено тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филиппова, передает РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны России. Вместе с ним привезли часть обломков боевой машины. Сообщается, что посредником в получении тела российского летчика выступила Турция.

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Напомним, террористы сбили российский Су-25 в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилоту удалось катапультироваться. На земле он вступил в бой с боевиками. Попав в окружение, Роман Филипов привел в действие ручную гранату. Летчик был представлен к званию Героя России.