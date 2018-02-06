Питон проглотил оленя целиком на глазах у туристов
На попавшем в Сеть видео гигантский питон медленно заглатывает мертвое млекопитающее. Ошеломленные туристы тихо комментируют происходящее за кадром.
Сотрудники заповедника, где снимали ролик, сильно удивились поведению змея, пишет газета "Известия". Дело в том, что пресмыкающееся обычно предпочитает трапезничать в одиночестве, а не на глазах у людей.
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