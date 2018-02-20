Реакция кошки на "смерть" хозяина удивила Сеть

Мужчина притворился мертвым, чтобы провести эксперимент. Он решил проверить, что будет делать в этой ситуации его любимый питомец по кличке Спарта.

"Что будет делать моя кошка, если я внезапно умру? Чтобы узнать, я притворюсь перед Спартой, чтобы увидеть, как она будет себя вести. Разумеется, реакция была бесценной! А как будут реагировать ваши домашние животные?" – подписал ролик на YouTube хозяин Спарты. Видео собрало более 1,5 миллиона просмотров.

Пользователи по-разному отнеслись к реакции животного. Некоторых она удивила, другие предположили, что это постановка. Большинство же заявили, что коты всегда чувствуют сердцебиение и дыхание человека, поэтому, по их мнению, Спарта не восприняла "смерть" хозяина всерьез. "Сначала он волновался, но, похоже, обнаружил, что ты лжешь, и охладел", – написал один из фолловеров.