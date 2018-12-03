Похабника Малахова решили запретить поправкой в Конституции

Настоящему творчеству цензура не помеха. Чтобы убрать с экранов похабщину, необходимо внести соответствующие поправки в Конституцию, считает эксперт.

Люди творчества жили при цензуре во времена Советского Союза. Тем не менее художники творили свои шедевры, а откровенное безобразие не попадало на сцену, в кино и на телевидение, напомнил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Разве можно было себе представить раньше в прайм-тайме, чтобы на главной передаче страны гости студии дрались руками и ногами, да еще до крови, как это происходило недавно на шоу у Малахова? Разве разрешили бы выпускать некоторые спектакли Серебренникова, которые изобилуют весьма сомнительными актами? Разве показали бы музыкальные клипы "Цвет настроения – синий" или "Ибица" Киркорова?" - задался вопросом Манукян в интервью "Дни.ру".

Вспомнил эксперт и о рэперах, которые потчуют молодежь текстами, превозносящими насилие. В условиях цензуры это все было бы невозможно. "Так, может, назрел сегодня референдум о возвращении цензуры в Конституцию России?" – сказал эксперт. Манукян уверен, что общество в большинстве своем эти изменения поддержит. Давно пора поставить заслон похабщине, которая льется со всех сторон, убежден общественный деятель.

Напомним, что с идеей возвращения цензуры выступил известный актер Михаил Боярский. Артист считает, что любое произведение искусства должно оцениваться профессионалами, которые сделают вывод, достойно оно зрителя или нет. Боярский предложил своих кандидатов в "худсовет". Он назвал Валентина Гафта, Алису Фрейндлих и Галину Волчек.

Гафт позже высказался против возвращения цензуры. Артист полностью согласен с тем, что поток похабщины следует остановить, но считает, что для этого надо найти другие методы.