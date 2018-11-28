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Шоу-бизнес

"Против телебезобразия": народ пошел войной на циничных Борисова и Малахова

Дмитрий Борисов и Андрей Малахов. Фото: instagram.com/ddborisov
Муслим Магомаев, Армен Джигарханян, Спартак Мишулин – это далеко не полный список легендарных личностей, имена которых были цинично запятнаны в скандальных ток-шоу. Ушлые телевизионщики заработали миллионы, распространяя порочащие сплетни о заслуженных и народных артистах СССР, и, казалось, нет на них никакой управы. Однако помощь пришла откуда не ждали. 
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Рядовые зрители пошли войной на Андрея Малахова, Дмитрия Борисова и руководства программы "Ты не поверишь!" канала НТВ. Сотни людей подписались под петицией неравнодушного россиянина на сайте change.org.  

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Некий Андрей Сибирский просит депутатов Государственной Думы законодательно запретить обсуждать темы, порочащие известных людей, в эфире. По мнению активиста, подобные передачи разрушают традиционные ценности, которые веками передавались от отца к сыну и являются основой нашей культуры.

"Требуем ввести цензуру на темы программ, спасти общество от деградации, духовного и психологического развращения; а также проверить финансовые договоренности и условия, на которых выступают все участники шоу, и куда идут десятки миллионов из бюджета налогоплательщиков", – говорится в прошении.

Как сообщил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян корреспонденту "Дни.ру", эта петиция может привести к кардинальным переменам на российском телевидении. Народ устал от грязи на своих экранах, и имеет право выразить свое недовольство, ведь федеральные каналы частично финансируются за их счет.

"Сейчас мы стоим у истоков настоящего общественного "Движения против телебезобразия" в ряды которого вошли рядовые телезрители, известные артисты и депутаты Госдумы. В начале 2017 года, когда я начинал кампанию против деградации на федеральных телеканалах я и представить не мог, что в конце 2018 года все мы сможем объединиться в столь мощный единый кулак. Пора, давно пора, избавиться от этого дикого скандального контента, которым пичкают людей ежедневно на федеральных каналах. Я уверен, что в этот раз нас ждет победа над деградацией, а также духовным и психологическим развращением на федеральных телеканалах", – резюмировал Манукян.

Автор: Руслана Алексеева28 ноября 2018, 21:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли на новое шоу Андрея Малахова

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