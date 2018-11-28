"Против телебезобразия": народ пошел войной на циничных Борисова и Малахова

Муслим Магомаев, Армен Джигарханян, Спартак Мишулин – это далеко не полный список легендарных личностей, имена которых были цинично запятнаны в скандальных ток-шоу. Ушлые телевизионщики заработали миллионы, распространяя порочащие сплетни о заслуженных и народных артистах СССР, и, казалось, нет на них никакой управы. Однако помощь пришла откуда не ждали.

Рядовые зрители пошли войной на Андрея Малахова, Дмитрия Борисова и руководства программы "Ты не поверишь!" канала НТВ. Сотни людей подписались под петицией неравнодушного россиянина на сайте change.org.

Некий Андрей Сибирский просит депутатов Государственной Думы законодательно запретить обсуждать темы, порочащие известных людей, в эфире. По мнению активиста, подобные передачи разрушают традиционные ценности, которые веками передавались от отца к сыну и являются основой нашей культуры.

"Требуем ввести цензуру на темы программ, спасти общество от деградации, духовного и психологического развращения; а также проверить финансовые договоренности и условия, на которых выступают все участники шоу, и куда идут десятки миллионов из бюджета налогоплательщиков", – говорится в прошении.

Как сообщил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян корреспонденту "Дни.ру", эта петиция может привести к кардинальным переменам на российском телевидении. Народ устал от грязи на своих экранах, и имеет право выразить свое недовольство, ведь федеральные каналы частично финансируются за их счет.

"Сейчас мы стоим у истоков настоящего общественного "Движения против телебезобразия" в ряды которого вошли рядовые телезрители, известные артисты и депутаты Госдумы. В начале 2017 года, когда я начинал кампанию против деградации на федеральных телеканалах я и представить не мог, что в конце 2018 года все мы сможем объединиться в столь мощный единый кулак. Пора, давно пора, избавиться от этого дикого скандального контента, которым пичкают людей ежедневно на федеральных каналах. Я уверен, что в этот раз нас ждет победа над деградацией, а также духовным и психологическим развращением на федеральных телеканалах", – резюмировал Манукян.