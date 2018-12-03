Истеричный Трамп устроил Путину сцену ревности в юмористическом шоу
Владимир Путин "дал пять" арабскому кронпринцу Мухаммеду бен Салману Аль Сауду. Актер, изображавший президента России, вышел на сцену с обнаженным торсом. "Ты мой номер один!", – заявил Путину "принц". Присутствующий тут же Дональд Трамп обиженно замечает аль Сауду: "Я думал, номер один – это я".
На прошедшем в Буэнос-Айресе саммите G20 российский лидер Владимир Путин тепло приветствовал своего коллегу из Саудовской Аравии, наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда. Политики обменялись дружеским рукопожатием в стиле "дай краба". Актеры американского шоу обыграли этот момент, множество раз повторив приветствие в различных вариациях, передает "Царьград.ТВ".
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