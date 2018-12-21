Балерина с двумя головами привела в ужас народ

Танец балерины с двумя головами напугал пользователей Сети. Видеозапись появилась на популярном новостном сайте Reddit.

В ролике девушка исполняет трюк: встает на руки. Юбка танцовщицы опускается вниз и тогда зрители видят вторую, искусственную голову, которая прикреплена к костюму.

Многие пользователи были шокированы увиденным. Сам автор поста назвал видео "ночным кошмаром". Комментаторы согласились с ним: "Зачем я только нажал на эту ссылку? Меня уже предупредили в названии", "Я чувствую себя очень некомфортно", "Мне кажется, что меня кто-то проклял во время просмотра ролика". Кто-то в шутку предложил добавить к ролику зловещую музыку.