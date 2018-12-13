Дума упростит получение налоговых льгот

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий процедуру общения граждан с налоговыми органами. Пенсионерам не надо будет собирать справки, писать заявления и доказывать наличие недвижимого имущества, налоговые органы сами оформят необходимые льготы и вычеты.

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