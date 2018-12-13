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Общество

Дума упростит получение налоговых льгот

Фото: www.globallookpress.com
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий процедуру общения граждан с налоговыми органами. Пенсионерам не надо будет собирать справки, писать заявления и доказывать наличие недвижимого имущества, налоговые органы сами оформят необходимые льготы и вычеты.
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Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, разработан в думском комитете по бюджету и налогам. Как разъяснил его председатель Андрей Макаров, предлагается упростить процедуру подтверждения пенсионерами и лицами предпенсионного возраста права на льготы по имущественным налогам. Подразделениям ФНС предлагается самим исчислить сумму соответствующего налога с учетом льготы, даже если пенсионер не обратился к ним с заявлением.

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Вместе с этим поправки продлевают с 1 ноября до 31 декабря предельный срок для представления в налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке и других объектах налогообложения для получения права на соответствующие льготы.

Также законопроектом предлагается изменить и порядок расчета налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей. По словам Андрея Макарова, эти нововведения приведут к более справедливому расчету авансовых платежей исходя из реальных доходов налогоплательщика и исключат необходимость резервирования денежных средств для уплаты таких авансовых платежей.

Андрей Макаров. Фото: vk.com/duma

Кроме того, предлагается снизить административную нагрузку на организации, состоящие на учете в нескольких налоговых органах в одном регионе. Они смогут представлять единую налоговую декларацию в один налоговый орган по своему выбору.

"Предлагаемые законопроектом меры являются важной частью настройки налоговой системы. Они позволят перейти на новый уровень налогового администрирования", – отметил Андрей Макаров.

Напомним, что после внесения изменений в пенсионное законодательство, Госдума также приняла предложенный президентом Владимиром Путиным законопроект о сохранении налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста – женщин с 55 лет и мужчин с 60. В соответствии с документом, предпенсионеры получат льготы при уплате земельного налога, а также налога на имущество физических лиц.

Автор: Александр Комаров13 декабря 2018, 15:08

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