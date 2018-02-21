Госдума продлевает дачную амнистию на два года

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 21 февраля, приняла в первом чтении законопроект о продлении сроков дачной амнистии. Документ позволяет гражданам еще на протяжении двух лет оформлять в упрощенном порядке свои права на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС).



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