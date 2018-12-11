Путин приехал с букетом роз на прощание с Алексеевой
Глава
государства вошел в зал, где проходит прощание, с большой охапкой
красных роз. Путин аккуратно возложил букет и простился с правозащитницей. Видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.
На панихиду также приехали глава Совета по правам человека Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель правозащитной организации "Мемориал" Ян Рачинский и другие.
Простился с Людмилой Алексеевой и спикер Госдумы Вячеслав Володин. С правозащитницей председателя нижней палаты связывали теплые отношения. По словам законодателя, защита прав человека была делом жизни Алексеевой. "Она любила Россию. У нее было свое видение и понимание, какой должна быть страна", – подчеркивал спикер.
Людмила Алексеева умерла в Москве 8 декабря на 92-м году жизни. У нее остановилось сердце.
Правозащитница родилась в 1927 году в Евпатории. В 1976-м вместе с другими активистами выступила инициатором создания Московской Хельсинкской группы, с 1996 года возглавляла эту организацию. Входила в комиссию по правам человека при президенте России, позже преобразованную в Совет по развитию гражданского общества и правам человека.
Стоит отметить, что присутствие главы государства на панихиде до последнего момента было под вопросом. 11
декабря пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что Путин на
прощании с Алексеевой все-таки будет.
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