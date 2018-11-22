У телеведущего случился сердечный приступ в эфире
Журналист с коллегой обсуждали футбольный матч между турецкими командами. Внезапно Ойтану стало плохо, и он упал со стула. Ведущего экстренно доставили в больницу. Сейчас жизни Ойтана ничто не угрожает, передает The Sun. Предположительно, мужчина упал в обморок из-за нового кардиостимулятора.
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